Batı Karadeniz’den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya’da sergilendi

Japonya’da 2020 yılında meydana gelen ve 12 bin işyeri ile evin etkilendiği sel felaketi sonrası Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Batı Karadeniz’den gönderilen yöresel kıyafetleri Japon halkı ile buluşturdu.

Japonya’ya yerleşen Devrekli işadamı Murat Enşici, geçen yıl Japonya’nın güneybatısında yer alan Kumamoto eyaletinin Hitoyoshi kentinde meydana gelen sel felaketinde yaraları sarmak için Japon halkının imdadına koştu. Zor durumda kalan bölge halkına yardım ederek iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan Enşici, 1998 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen sel felaketine dikkat çekerek kader birliği projesini hayata geçirdi. 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın himayelerinde Fukuoka Fahri Başkonsolosu İshihara Susumu’nun desteğiyle hayata geçen projede, evi sel altında kalanların geleneksel Japon kıyafetlerini kurtarıp temizlenirken Zonguldak ve Bartın’daki yöresel kıyafetlerin yanı sıra geleneksel el sanatı olan Bartın tel kırması da hazırlanarak Japonya’ya gönderildi. İki ülkenin yöresel kıyafetleri Japonya Fukuoka Asya Sanat Müzesi’nde sergilenirken davetliler için ise her iki bölgede yaşanan sel felaketlerine dikkat çeken broşürler hazırlandı.

Geniş katılımla düzenlenen sergide Zonguldaklı yönetmen Ahmet Öktem Arıç, Devrek Bastonu ve Halilbeyoğlu köyünün tanıtımı için hazırlanan belgesel film izlendi. Ney sanatçısı Özgür Seyit Sever ve kanuni sanatçısı Tanju Durak da Ankara’da hazırladıkları özel konserin görüntüleri müzedeki serginin açılışında misafirlere unutulmaz anlar sundu.

Murat Enşici, sergide gerçekleştirdiği açıklamasında, "Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesine adına Kader Birliği projesini gerçekleştirmekteyiz. Bu projeye Türkiye’den 23. Dönem TBMM Başkanımız Köksal Toptan, Japonya’dan ise Fukuoka Fahri Başkonsolosumuz İshihara Susumu bizlere sonsuz destek verdiler. Bu desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Türkiye’de ve Japonya’da çok sayıda dostumuz bizlere, bu projede destek verdi. Amacımız bu etkinlikle hem afet yaşanan bölgeye destek sağlamak hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin bir adım daha ileriye gitmesini sağlamaktı" ifadelerini kullandı.

Sergiyi ise Fukuoka Eyaletindeki hala devam eden olağanüstü hal uygulamasına rağmen ortalama günlük 100 kişi ziyaret ediyor. Öte yandan Bu yıl Japonya’da gerçekleştirilen etkinliğin gelecek yıllarda Türkiye ve Japonya‘da düzenlenmesi planlanıyor.