Başören köyünde unutulmaya yüz tutmuş ferfene etkinliği yaşatıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden "ferfene" düzenlenen etkinlikle yaşatıldı.

Başören Şehit Yusuf Erol İlkokulu Öğretmenler Odasında düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden "ferfene" etkinliği yoğun bir katılımla yaşatıldı. Yapılan etkinlikte Malatyalı Üsteğmen Hasan Yassıkaya tarafından Sunam türküsü eşliğinde Sunam türküsünün öyküsü anlatılırken, katılımcıların ise duygu dolu anları gözlerden kaçmadı. Zaman zaman duygu dolu ve eğlenceli anlara sahne olan "ferfene" etkinliğinde yöresel tel helva çekilerek türküler söylenip güzel anlar yaşandı.