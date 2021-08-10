BAŞKOMİSER MERT FIRAT ile İSTİHBARATÇI MELİSA ASLI PAMUK’U BULUŞTURAN “KİLİT” FİLMİ SİNEMALARDA!

Vizyon tarihi pandemi nedeniyle ertelenen “Kilit”, kısıtlamaların kalkmasının ardından Ağustos 2021’de sinema salonlarında izleyiciyle buluştu. Farklı hikâyesi ve anlatım diliyle dikkat çeken polisiye gizem filmi “Kilit”te Mert Fırat ve Melisa Aslı Pamuk, aynı sabah, farklı koğuşlarda on mahkûmun birden ölü bulunduğu bir cezaevinde olup bitenlerin izini sürüyorlar. Başrollerini Fırat ile Pamuk’un paylaştığı filmde usta oyuncu Mustafa Alabora ile birlikte Timur Acar, Asuman Dabak, Tuğçe Karabacak, Melik Akkaya, Aykut Taşkın, Gökhan Tevek ile Doğan Keçin rol alıyor.

“Kilit”in senaryosunda, çeşitli projelerde yönetmenlik, senaristlik ve prodüktörlük yapan Adil Oğuz Valizade ve Arif Valizade kardeşler ile başarılı polisiye roman yazarı Cenk Çalışır’ın imzası bulunuyor. Yönetmenliğini Adil Oğuz Valizade’nin, yapımcılığını ise Arif Valizade’nin üstlendiği “Kilit”, Valizade kardeşlerin ilk uzun metrajlı film projesi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda film, “Karanlık Şehir Hikayeleri” adlı serinin de ilk filmi olarak seyirciyle buluşuyor.

Cezaevinde rutin sabah sayımını yapan Baş Gardiyan Hamza (Timur Acar) ve ekibi, girdikleri her koğuşta birer ikişer cesetle karşılaşır. Vücutlarında boğulma, yaralanma veya darp izi bulunmayan cesetler için koğuşlardaki diğer mahkumların da hiçbir açıklaması yoktur. Olayın aydınlatılması için İstihbarat teşkilatında görevli Selin Korkmaz (Melisa Aslı Pamuk) ve Cinayet Büro’dan Başkomiser Erol Haktan (Mert Fırat) görevlendirilir. Göreve başlayan ikili, ölümlerin ardındaki gizemleri çözmek için attıkları her adımda şoke edici gerçeklerle yüzleşirler.

Çekimleri Ümraniye Netaş Stüdyoları’nda kurulan özel platonun yanı sıra İstanbul Adli Tıp Kurumu, Maslak, Beykoz, Fatih, Şile gibi İstanbul’un farklı noktalarında 5 haftada gerçekleştirilen “Kilit” için bilimsel ve adli konularda Adli Tıp uzmanlarından danışmanlık alındı. Bir Dark Town Pictures yapımı olan, dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım’ın üstlendiği “Kilit”, sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Adil Oğuz Valizade ve Arif Valizade tarafından Ağustos 2016’da kurulan film ve yapım şirketi Dark Town Pictures, genç ve dinamik ekibi, yaratıcı üretimleriyle sektörde yenilikçi bir çizgi yakalamayı amaçlıyor.

“KARANLIK ŞEHİR HİKAYELERİ”

Sinemaya yeni bir soluk getirmeyi ve fark yaratmayı hedefleyen Dark Town Pictures, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek polisiye bir sinematik evrene imza atıyor. Son yıllarda süper kahraman filmleriyle seyircilerin aşina olduğu ve tüm dünyada ilgiyle takip edilen sinematik evren kavramı, “Karanlık Şehir Hikayeleri” adlı film serisi ile Türkiye’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hepsi aynı evrende yaşayan renkli karakterlerle polisiye/suç/gizem türündeki hikayelerin anlatılacağı, “Karanlık Şehir Hikayeleri”, serinin ilk filmi “Kilit” ile sinemalarda!