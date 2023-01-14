Başkentte yaşayan Ukraynalılar ’Ukrayna Kış Şenliği’ne yoğun ilgi gösterdi

Ebrişem Gallery ile Ukrayna Büyükelçiliği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ’Ukrayna Kış Şenliği’ başkentli sanatseverlerin beğenisine sunulurken Ukraynalılar ise şenliğe yoğun ilgi gösterdi.

Ebrişem Gallery ve Ukrayna Büyükelçiliği tarafından organize edilen ’Ukrayna Kış Şenliği’ Ankara’da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Şenlik birçok sanatçıya ev sahipliği yaptı. Ağırlıkla kadın sanatçıların yer aldığı etkinlikte birbirinden çok farklı tekniklerle çalışılmış resim tabloları, tasarım geleneksel taçlar, birbirinden renkli geleneksel kıyafetler, Ukrayna tabakları ve pulları yer aldı. Ukrayna halkına yardım etmek amacıyla ’Savaş sonrası Basılan Pul, Geleneksel Ukrayna Tabağı’ açık arttırması yapıldı. Ukrayna’nın Çiçekleri (Kvitı Ukrainı) isimli geleneksel dans grubu ve Ukrayna geleneksel müzik repertuarı ile hazırlanan konser sayesinde başkent halkı yoğun ilgi gösterdi. Açılış törenine Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar yanı sıra farklı büyükelçiliklerden çok sayıda diplomat, bürokrat, çok sayıda iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

“Bu etkinlik kendimizi göstermek için bir fırsattı”

Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar burada yaptığı konuşmada, şenlik kapsamında kutlanan bayramı büyük olarak niteleyerek, “Ne yazık ki Ukrayna’da bu bayramı elektriksiz ve ısısız kaydediyorlar. Bu konseri düzenlemek için destek olan Türk arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ukrayna toplumunun ne kadar yetenekli olduğunu göstermek için çok önemlidir. Bizim için bu etkinlik kendimizi göstermek için bir fırsattı. Böylelikle bizim halklarımızın ne kadar benzediğini gösteriyor” diye konuştu.

Zimbabve Büyükelçiliği Diplomatı Barbara Mukoki burada bulunmaktan mutlu olduğuna vurgu yapan, “Çok farklı yerden insanları bir arada görmekten büyük mutluluk duydum. Her şey gayet neşeli ve keyifli. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ukrayna geleneksel dans etkinliğini yapan çocuk grubunu çok beğendim. Kendi emeğini ortaya koyarak eserler üreten kadınların ürettiği eserleri, tabloları çok beğendim” ifadelerini kullandı.

Evlerimize geri dönmek istiyoruz

Türkiye’nin Ukrayna’ya yardım ettiğini dile getirerek teşekkürlerini sunan satış görevlisi Nadya Segedina Demirbilek “Ukrayna insanları olarak ben çok mutluyum. Çünkü, Ukrayna şarkılarını söylemek için çok fazla insan geldi. Ama, ben çok mutlu değilim. Çünkü, savaş bitmedi. Biz bekliyoruz. Savaş bitmesini ve evlerimize geri dönmeyi istiyoruz” dedi.

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği ve Ukraynalı kadınların ürettiği ürünlerin satıldığı şenlik, 15 Ocak’a kadar devam edecek.