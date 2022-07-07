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Başkent’te Uzak Doğu rüzgarı

Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından batik kumaşın tanıtıldığı kıyafet defilesi düzenlendi.

Kültür Sanat 07.07.2022, 15:36
Başkent’te Uzak Doğu rüzgarı

Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından batik kumaşın tanıtıldığı kıyafet defilesi düzenlendi.

Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından batik kumaşın tanıtıldığı kıyafet defilesi düzenlendi. Defile renkli görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen defile öncesinde konuşan Büyükelçi Hessen, batik kumaşın elle dokunulduğu belirterek, eşinin de batik kumaşından kıyafet giydiğini söyledi. Hessen, Malezya, Hindistan bölgesinde de Batik kumaşının kullanıldığını, ülkesinde üretilen kumaşın bu bölgelerden farklı olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, batik kumaşının üretimiyle ilgili video gösterimi oldu. Konuşmaların ardından, batik kumaşından üretilen kıyafetler sergilendi, defile gerçekleştirildi.

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