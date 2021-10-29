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Başkentte tatlı şölen

Ankara’da çikolata yeme ve kahve içme yarışmasına yoğun ilgi olurken vatandalar şölenden çok memnun kaldı. Çikolata ve kahve tutkunları hem eğlendi hem de çikolata ve kahvenin tadını çıkardı.

Kültür Sanat 29.10.2021, 18:10
Başkentte tatlı şölen

Ankara’da çikolata yeme ve kahve içme yarışmasına yoğun ilgi olurken vatandalar şölenden çok memnun kaldı. Çikolata ve kahve tutkunları hem eğlendi hem de çikolata ve kahvenin tadını çıkardı.

Ankara’da düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali kapsamında kahve içme ve çikolata yeme yarışmaları düzenlendi. Düzenlenen yarışmalara genç yaşlı demeden çikolata ve kahve tutkunu birçok yarışmacı katıldı. Düzenlenen yarışmaların yanı sıra çikolata, kahve ve şekerleme stantları da büyük bir ilgi gördü. Bir dakikalık bir maraton sürecine giren yarışmacılar, önlerindeki eritilmiş çikolataları bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Çikolata yeme yarışmasının birincisi olan 55 yaşındaki Yener Akdağ, “Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Birinci de oldum. Çikolatayı çok sevdiğim için hemen bitirdim.” dedi. Çikolata sevenler çeşitli zorluklarla yarışmayı tamamlarken hem eğlendiler hem de çok sevdiklerini söyledikleri çikolataların tadını çıkardı.

Çikolata yeme yarışmasının hemen ardından başlayan kahve içme yarışması da aynı coşkuyla devam etti. Dakikada beş bardak sıcak kahveyle sınanan yarışmacılardan bazısı su gibi kahveyi içerken bazısı da sıcak olduğu için fazlasıyla zorlandı. Yarışmaya katılan 69 yaşındaki yarışmacı, “Üç bardak içtim, iddialıydım zaman kısa olduğu için yetiştiremedim ama kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.

Yarışmaların yanı sıra stantlarda sergilenen ürünler de vatandaşların ilgi odağı oldu. Şeker hamurundan heykel yapan Fatma Balçık, “Ben aslında özgür çalışmayı çok seviyorum. Güzel olan her şeyi yapmayı çok seviyorum ama şöyle bir şey var bazen sıra dışı çalışmaları yapmak ayrı bir keyif veriyor bana, ruhumda olan bir şey sanırım pasta ve figürü bir araya getirmek. Tamamen hepsi yenilebilir, kullandığım makyaj ürünleri bile gıda boyasıdır. Rahatlıkla herkesin hem yiyebileceği hem de saklayabileceği bir ürün ve yıllarca kırılmadan kalabilir. Bazı figürlerimi üç günde de bitirebiliyorum üç saatte de, figürün zorluk derecesine bağlı ama kişiye özel çalıştığımda genelde üç gün sürüyor. Hayvan figürleri de yapıyorum aslında farklı hayvanları da seviyorum ama insan portesini yapmaktan keyif alıyorum çünkü insan çalışmayı seviyorum. Yaptığı çalışmalardan çok güzel tepkiler aldık. Bu festivalde çok çok ilgilendiler sağ olsunlar çünkü farklı geliyor herkese. Şeker hamurunu bu kadar heykel gibi gördüklerinde şaşırıyorlar. ’Bu yenilebilir mi?’ diye soruyorlar ve bende keyifle anlatıyorum onlara her şeyi." dedi.

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