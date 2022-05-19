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Başkent’te Pilli Bebek ve Melek Mosso rüzgarı esti, gençler bayram coşkusu yaşadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Ünlü rock grubu Pilli Bebek’in ardından Melek Mosso’nun açık havada düzenlenen konserine on binlerce Başkentli katıldı.

Kültür Sanat 19.05.2022, 14:38
Başkent’te Pilli Bebek ve Melek Mosso rüzgarı esti, gençler bayram coşkusu yaşadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Ünlü rock grubu Pilli Bebek’in ardından Melek Mosso’nun açık havada düzenlenen konserine on binlerce Başkentli katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Atatürk’ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle” sözleriyle sosyal medyada paylaştığı video izlenme rekorları kırarken, Başkent Ankara Türk bayrakları, afişler ve billboardlarla süslendi.

Pilli Bebek hayranlarıyla buluştu

ABB, Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda önce ünlü rock grubu Pilli Bebek’i uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşturdu. Halka açık olarak gerçekleştirilen konser için erken saatlerde uzun kuyruklar oluşurken özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde unutulmaz anlar da yaşandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentli gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Pilli Bebek grubunun kurucusu ve vokalisti Cem Kısmet, “Ankara’da olmak evimizde olmak demek. Büyükşehir Belediyesi tarafından çağrılmak da çok güzel. Ankara’da yıllarca yaşamamıza rağmen bu gördüğümüz bir şey değildi, ender şeylerden birini yaşıyoruz” dedi.

On binlerce başkentli Melek Mosso konserine akın etti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Haftası kapsamında Altınpark’ta düzenlendiği bir diğer konserde ise ünlü sanatçı Melek Mosso sahne aldı. On binlerce Başkentlinin akın ettiği açık hava konserinde duygulandığını ifade eden Melek Mosso, “19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Ankara’da olmak bizim için çok önemli. Ankaralıları çok seviyoruz. Bu kadar önemli bir günde Türk Milletinin geleceğe dair inancının ve umudunun arttığı bir günde, özgürlük ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı bir günde Ankaralılarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Konser alanında ünlü sanatçının şarkılarına eşlik eden Başkentliler, ‘İzmir Marşı’nı da sanatçı ile birlikte söylediler.

Gençlik Haftası festival havasında geçiyor

Başkent’te ‘Gençlik Haftası’ etkinlikleri aralıksız devam ederken, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle ‘Gençlik Şenliği’ de düzenlendi. Hacettepe, TOBB, Medipol ve Çankaya Üniversitesi’nden öğrenci gruplarının katılımıyla Anıt Park’ta gerçekleştirilen şenlikte FOMGET Halk Dansları Topluluğu ile Çankaya Üniversitesi Capoeira Topluluğu’nun gösterisi yoğun ilgi görürken, trio konseri ve zumba gösterisi de büyük beğeni topladı.

Bandırma Vapuru resim yarışması

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde ise “Bandırma Gemisi” konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya 19 öğrenci karakalem ve pastel boyama çalışması ile katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Lokalleri de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında voleybol maçı düzenledi.

AŞTİ’de Samsun’dan gelen yolculara özel karşılama ve trio konseri

BUGSAŞ AŞ de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı AŞTİ’de çeşitli etkinliklerle kutladı. AŞTİ’de sabahın ilk saatlerinde Samsun’dan gelen yolcular Türk Bayrakları ile karşılandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Trio Grubu’nun verdiği mini konserde ise gelen ve giden yolcular seslendirilen şarkılar ve marşlara eşlik etti. EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve teleferiğin ücretsiz hizmet verdiği 19 Mayıs’ta kentin cadde ve bulvarları ise Türk bayrakları ile süslendi. Metro ve ANKARAY İstasyonlarında Türk Marşları çalınırken, Başkent Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs kutlama mesajlarının yer aldığı afiş, led ekranlar ve billboardlarla donatıldı.

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