Başkent’te Kore defilesi rüzgarı esti

Kore Cumhuriyeti Milli Günü Hanbok Defilesi ile kutlanırken, izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

Kore Cumhuriyeti’nin Milli Günü, Ankara’da bir otelde düzenlenen dünyanın ilgi odağı olan Hanbok Defilesi ile kutlandı. Etkinliğe Kore Büyükelçisi Won Ik Lee ve etkinliğin onur konuğu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kore Büyükelçisi Won Ik Lee, “Bir zamanlar komşu olan Kore ve Türkiye binlerce yıllık tarihi bağlara, ortak topraklara, dil köklerine ve hatta aile geçmişlerine sahiptir” dedi.

Ortak tarihin en önemli anının Kore Savaşı olduğunu belirten Won Ik Lee, “Kore Savaşı gazileri tarafından yapılan fedakarlıklar, Kore’nin büyük ekonomik kalkınmasının ve refahının yanı sıra değerli ilişkilerimizin temelini oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

Kore defilesi rüzgarı esti

Kore’nin ulusal marka değeri olan Hanbok, geleneksel ve modernin bir arada olduğu ünlü Hanbok tasarımcısı Lee Seo Youn’un tasarımlarıyla izleyicilerle buluştu. Defileye Kore’nin geleneksel müzikleri eşlik ederken, izleyenler Kore kültürünün köklü geçmişini Milli Gün kutlamaları kapsamında bir kez daha andı. Kore Cumhuriyeti Milli Gün etkinlikleri kapsamında K-Pop World Festival’de birinci olan AESIRA grubu da sahne aldı.