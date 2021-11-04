Başkent’te hamsi yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu

Ankara’da ’Karadeniz İlleri Tanıtım ve Sanat Fuarı’nda düzenlenen hamsi yeme yarışması, renkli görüntüler oluşturdu. Karadeniz mutfağının ve ezgilerinin Ankaralılarla buluştuğu fuarda hamsinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Karadeniz İlleri Tanıtım ve Sanat Fuarı, ANFA Altınpark Fuar Alanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın ilk gününde düzenlenen hamsi yeme yarışması eğlenceli anlar yaşattı. Izgaralarda ve tavalarda pişirilen kilolarca hamsinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar ise metrelerce kuyruk oluşturdu. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar, hem Karadeniz mutfağının lezzetlerini tatma imkanı buldu hem de Karadeniz ezgileriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Fuarda ayrıca kuymak yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmada birinci olanlara sürmene bıçağı hediye edildi.

Trabzon’da ata tohumuyla ürettiği mısırların satışını yapan Havva Ertuğral, taş değirmen lezzetini Ankara’ya taşıdı. Nostaljik görünümlü taş değirmende öğütülen mısırın ayrı bir lezzete sahip olduğunu belirten Ertuğral, tüm vatandaşları standına davet etti.

Hamsi yarışmasına katılan vatandaşlar ise kendileri için güzel bir anı olduğunu ifade ettiler.

Mutfağı dünyaca ünlü olan Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Adana illeri de Karadeniz İlleri Tanıtım ve Sanat Fuarı’nda onur konuğu olarak yer aldı. Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Adana mutfakları, tüm lezzetleri ile 4 gün boyunca Başkentlilerin damak lezzetlerine dokunacak. Ücretsiz sirk gösterisi ile Urfa sıra gecesinin de düzenleneceği etkinlikte gün boyu tulum ve kemençe eşliğinde keyif dolu anlar yaşanacak.