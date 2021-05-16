Başkent’te 19 Mayıs ruhu yaşatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecini de dikkate alarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel çeşitli program ve etkinlikler hazırladı.

Ankara’da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında hazırlıklar tamamlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda 19 Mayıs’ta 7 merkez ilçede turistik gezi otobüsleri bando gruplarıyla kutlama turu gerçekleştirilecek. 17 Mayıs’ta başlayacak olan etkinliklerin birçoğu ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler için 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir kutlama programı hazırladı.

Gençlik Haftası kapsamında ABB TV’den de canlı olarak yayınlanacak ilk etkinlik 17 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’da Altınpark Anfi Tiyatro’da Mehteran ve Türk Halk Müziği Konseri ile başlayacak. 18 Mayıs Salı günü saat 18.00’de Batıkent Vedat Dalokay Parkı Anfi Tiyatro’da Kent Orkestrası ‘Gençlerle Sahnede’ konseri verecek. 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da ise 50. Yıl Parkı’nda Agora Senfoni Orkestrası Gençlik Konseri düzenleyecek.

Gezici otobüslerle kent turu, mehteran yürüyüşü

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında 19 Mayıs Çarşamba günü 12.00-19.00 saatleri arasında 10 turistik gezi otobüsü içinde yer alan 5-6 kişilik bando grupları eşliğinde 7 merkez ilçede kutlama turu gerçekleştirilecek.

Başkentlileri balkon ve pencerelerine davet eden Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ta ayrıca 11.00-16.00 saatleri arasında belirlenmiş 3 bölgede mehteran yürüyüşü düzenleyecek.

Mehteran yürüyüşleri; 11.00-12.00 Yenimahalle Belediyesi ile İvedik Metro İstasyonu arasında, 13.00-14.00 Etlik Aşağı Eğlence ve Kasalar arasında (Giresun Caddesi), 15.00-16.00 Keçiören Nuri Pamir Caddesi’nde yapılacak.