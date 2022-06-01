Başkentliler Kore kültürünü daha yakından tanıyacak

Samulnori, Yelpaze Dansı Gösteri Takımı, Kore-Türkiye Dostluk Korosu ve Ulusal Spor Enstitüsü tekvando gösteri takımı, Ankara Gençlik Parkı’nda düzenlenecek Kore Kültür Günü etkinliklerinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kore ve Türkiye, diplomatik ilişkilerin tesisinin 65. yıl dönümünde dostluk bağlarını geliştirmeye devam ediyor. 65. yıl dönümünde iki ülke arasındaki kültür ve sanat alışverişi artarken, Başkentliler Ankara Gençlik Parkı’nda düzenlenecek Kore Kültür Günü etkinliklerinde Kore kültürünü, sanatını, tarihini ve dilini daha yakından tanıyacak. 1 Haziran Çarşamba günü saat 18.30’da düzenlenecek olan Kore Kültür Günü etkinliği, Başkent Kültür Yolu Festivali ve Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümü çerçevesinde hayata geçirildi. Samulnori, Yelpaze Dansı Gösteri Takımı, Kore-Türkiye Dostluk Korosu ve Ulusal Spor Enstitüsü tekvando gösteri takımı vatandaşlarla buluşacak.