Başkentli gençler “altın zili” çalma mücadelesi verdi

Ankara’da "2022 Altın Zili Kim Çalacak" adlı Kore konulu bilgi yarışmasında birinciye 500 dolar, ikinciye 300 dolar ve üçüncüye 200 dolar ödül verildi. Altın Zil ödülünü ise bu yıl kazanan olmadı.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, “2022 Altın Zili Kim Çalacak?” adlı bir bilgi yarışması düzenledi. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya 100’den fazla yarışmacı katıldı. Yarışmayı birinci tamamlayan Merve Nur Gülyaprak 500 dolarlık ödülün sahibi olurken, ikinci Serin Ören 300 dolar, üçüncü Nursena Dinç ise 200 dolarlık ödülün sahibi oldu. Sorulan 50 soruyu da doğru yanıtlayana verilecek olan Altın Zil Ödülü olan Kore seyahatini ise kazanan çıkmadı. Etkinlikte geleneksel Kore samulnori ve yelpaze dansı gösterileri de gerçekleştirildi.