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Başkent’in tarihi çeşme ve türbeleri yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi Karacaahmet Türbesi, Hasan Ali Ağa Çeşmesi, Yassıören Çamaşırhanesi ve Çeşmesi ile Kazancı Baba Türbesi’nde restorasyon çalışması başlattı.

Kültür Sanat 19.11.2021, 14:59
Başkent’in tarihi çeşme ve türbeleri yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi Karacaahmet Türbesi, Hasan Ali Ağa Çeşmesi, Yassıören Çamaşırhanesi ve Çeşmesi ile Kazancı Baba Türbesi’nde restorasyon çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, hazırladığı projeyle merkez ve çevre ilçelerde tescillenmiş türbe, çamaşırhane ve tarihi çeşmeleri yeniden gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti. Proje kapsamında ilk etapta Kalecik, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde atıl ve harabe haldeki kültürel miraslar aslına uygun ve özgün dokusu korunarak restore edilmeye başlandı. Başkent turizmini de canlandırmayı hedefleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, hazırladığı proje kapsamında Polatlı Gedikli Mahallesi’nde bulunan kitabeye göre 1319 yılında yapılan Hasan Ali Ağa Çeşmesi’ni de restore etmeye başladı. Yığma duvar tekniğinde kesme taş malzemeler kullanılarak inşa edilen ve taşları bakımsızlıktan kararan, muslukları sökülen, suları kesik ve kurumuş vaziyette olan çeşme, restorasyonun tamamlanmasının ardından şehrin sembollerinden biri olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tescilli türbeler arasında yer alan Polatlı Karacaahmet ve Kalecik Kazancı Baba türbelerinde de restorasyon çalışmalarına başlandı. 16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Karacaahmet Türbesi’ni yıkık ve harabe görüntüsünden kurtararak turizme kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kalecik’te 1981 yılında tescillenen ve 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kazancı Baba Türbesi’ni de yeniliyor.

"Projelerde akademisyen ve tarihçilerden yararlanıyoruz"

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kazancı Baba Türbesi’ni restore ederek ziyarete açacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Başkent tarihine dokunan saygı projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı. Ödemiş, “İlçelerimizdeki tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyor ve restore ediyoruz. Polatlı’da Gedikli Çeşmesi ve Karacaahmet Türbesi’nde de çalışmalarımız devam ediyor. Kahramankazan’da mülkiyeti ASKİ’ye ait olan ve Osmanlı döneminden kalan Yassıören Çamaşırhanesi ile Çeşmesi’nde ise restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Türbelerin çoğu Horasan erenlerinden olan değerli büyüklerimizin yattığı türbeler. Kalecik’te bulunan Kazancı Baba Türbesi, 17. yüzyılda Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçiyor. Bu türbenin bir özelliği de şu; Türkiye’nin her yerinde belli hastalıkların tedavisinde öne çıkan bir türbe. Yaptığımız projelerde mutlaka bu yönde çalışan akademisyen ve tarihçilerin makale ve çalışmalarından da yararlanıyoruz. Çünkü yaptığımız restorasyon çalışması sıradan bir fiziki imalat, inşaat değil. Biz burada tarihe dokunuyoruz. Bunlar birer tarihe saygı projesidir. Karacaahmet ve Kazancı Baba türbelerini işlevine uygun olarak restore ettikten sonra hem burada yaşayanlara saygımızı göstermek hem de gelecek nesillere aktararak ülke genelinde toplumumuzun belleğinde yer etmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

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