Başkentin ilk dijital turizm rehberi

Ankara Altındağ Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin de destekleriyle Ankara’nın kalbi Altındağ’da turizmi canlandırmak için, Akıllı Turizm Rotası Projesi Altın Rota mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Altındağ Belediyesi, başkent Ankara’nın turizmde daha fazla pay sahibi olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği’nin de destekleri ile Ankara’nın ilk dijital turizm rehberi hayata geçirildi. Hazırlanan mobil uygulama Altın Rota ile yerli ve yabancı turistlere bulundukları konumlara veya beklentilere göre alternatif rotalar sunuluyor. Uygulama sayesinde, turizm rotalarının güzergâh ve içerikleri belirleniyor, bu bilgiler yabancı dil seçeneğiyle de ziyaretçilere aktarılıyor. Uygulamaya giren bir kullanıcı, bilgilendirme notları ve kısa film gibi uygulamalar aracılığıyla, ziyarete geldiği noktayı daha iyi tanıyabiliyor.

Tarihi ve kültürel miras daha iyi tanıtılabilecek

Ankara’nın adeta bir bürokrasi kenti olarak bilindiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ankara ne yazık ki turizm konusunda hak ettiği yerde değil. Bunda başkentin bürokrasi kenti olması algısı da önemli. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin neden Ankara’ya gelmesi gerektiği konusunda potansiyelimizi yeterince anlatamadık. İnşallah Başkentin ilk dijital turizm uygulaması Altın Rota bu noktada atılan bir adım olacak. Artık herkes cep telefonlarından başkentin gezilecek, görülecek tarihi ve kültürel mekanlarını geliştirdiğimiz telefon uygulaması ile öğrenebilecek. Kısacası bu uygulama ile kentimizi daha iyi tanıtabileceğiz" ifadelerini kullandı.

“Ankaralılar da kullanmalı”

Uygulamanın pandemi sonrası daha da önemli hale geleceğini ifade eden Balcı, "Pandemi nedeniyle insanlar evlerinde ve sosyal hayat tüm dünyada neredeyse durmuş durumda. İnşallah bugünleri de atlattıktan sonra başkentimize gelen ziyaretçiler için Altın Rota önemli bir rehber olacak. Bu uygulamayı Ankaralılar da kullanmalı. İnanıyoruz ki, bu uygulamayı kullananlar, "Ankara’da böyle yerler de varmaymış’ diyecekler. Ben herkesi; Hacı Bayram Veli’nin ahilik kültürüyle yoğurduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi ilan ettiği, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşımızı kaleme aldığı ve binlerce yıldır Frig, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan kentimizi keşfetmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Engelliler de unutulmadı

Altın Rota mobil uygulaması geliştirilirken engelli bireyler de unutulmadı. Uygulamada görme engellilere yönelik sesli anlatım özelliği kullanılıyor. Ayrıca uygulamada, tarihi ve turistik yerlerin tanıtım videoları da bulunuyor. Dileyenler Akıllı Turizm Rotası Altın Rota’yı Android ve IOS marketlerinden cep telefonlarına indirebilecek.