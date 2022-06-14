Başkent Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Başkent Kültür Yolu Festivali’ 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine uluslararası ölçekte dikkati çekmek amacıyla ilki gerçekleştirilen ‘Başkent Kültür Yolu Festivali’, 5 bin 971 sanatçı, 179 akademisyen ve tarihçinin katıldığı 560 etkinliğe ev sahipliği yaptı. On altı gün boyunca süren festival, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından da çeşitli sayıda etkinlikler gerçekleştirildi.

Başkent Kültür Yolu rotasında Devlet Tiyatroları ilk olarak çocuklara yönelik “Suşa ile Kiki Yer ile Gök Arasında”, “Nasreddin İnadın Sonu”, “Kuzu Maydanoz’un Maceraları”, “Altın Kız”, “Yunus Diye”, ve “Midas’ın Altınları” adlı oyunlarını sahnelerken “Limon” ve “Medea” adlı oyunlarını da sanatseverlerle buluşturdu. Sosyal sorumluluk projeleriyle, Duygu Gökalp ‘Boyama Teknikleri’ni, Niyazi Tanışık kundura yapımı ‘Neşeli Pabuçlar’ı, İlhan Ateş ‘Kukla Mask Yapımı’nı ve Aygül Özgen de şapka yapım ‘Sihirli Şapkalar’ atölye çalışmalarını yaptı.

Sevgi Türkay, ‘Orta Çağ’dan Shakespeare’e Sahneler ve Kostüm Tasarımı’nı, Kyriaki Spanu, ‘Antik Yunan Tiyatrosu’ hakkında bilinenleri ve Yönetmen ve Koreograf Julio Panno, ‘Tiyatro Yönetmenliği ve Fiziksel Tiyatro’ konulu söyleşilerini Küçük Tiyatro’da gerçekleştirdi. Birçok esere imza atmış birbirinden değerli kostüm tasarımcılarının seçkin çalışmalarının yer aldığı “Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi” festival boyunca Büyük Tiyatro fuaye alanında sanatseverleri ağırladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Bale ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali Gala Kapanış Konseri’nde duayen sanatçı Zihni Göktay’ı İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Müzikhaller” gösterisiyle bir araya getirdi. Gerçekleşen programa; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer, Duayen Sanatçı Zihni Göktay katıldı.

Söylediği “Lüküs Hayat” parçasıyla unutulmaz anlar yaşatan duayen sanatçı Göktay, “Bunca zaman sonra tekrar Ankara’da bu mutluluğun bir tuğlası olmak, bu güzel harekatın homojen kültürün bir parçası olmak, bu pazılın parçası olarak katılmaktan büyük gurur duyuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Devlet Tiyatrolarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.