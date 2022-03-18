Başkan Yıldız, “Bu toprağın çocukları bayrağına, vatanına ve devletine sahip çıkacak”

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği ‘Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Kompozisyon Yarışması’ ve ‘Çanakkale Kahramanları Şiir Yarışmasında’ dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: “Bu toprağın çocukları bayrağına, vatanına ve devletine sahip çıkacak” dedi.

Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Kompozisyon Yarışması” ve “Çanakkale Kahramanları Şiir Yarışmasında” dereceye girenler ödüllendirildi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmaların ödül töreni Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreninde vatan ve istiklal türkülerinin söylendiği küçük konser ile devam etti. Yarışmalar, öğrencilerin hem yakın tarihi anlamaları hem bağımsızlığın nasıl kazanıldığını hem de Çanakkale Zaferiyle ilgili bilinçlerini yükseltmek amacıyla düzenlendi.

“Bu toprağın çocukları tarih boyunca hep adaletin temsilcisi oldu”

Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu topraklar bize emanet ve hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Tek milletiz diyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz, en büyük gücümüz. Bu gençliğe ve bu toprağın çocuklarına inanıyoruz. Bu toprağın çocukları tarih boyunca hep adaletin temsilcisi oldular. Hep bir zafere ve fethe doğru yürüdüler, insanlığın kurtuluşu için mücadele ettiler. Bu toprağın çocukları bayrağına, vatanına ve devletine sahip çıkacaklar. Bu toprağın çocuğu olma şuuruyla geleceğe emin adımlarla bir TEKNOFEST, teknoloji, robotik gençliği olarak yazılım, kodlama alanlarında dünyanın en iyisi olabilecek. Bu toprağın çocukları geçmişte ecdadının yaptığı başarılara yeniden imza atacak bir gençlik. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bu zaferi bize armağan eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yarışmalarda birinci olanlara dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncüye tablet, dördüncüye de kitap seti armağan edildi.