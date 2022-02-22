Başkan Vidinlioğlu’ndan tanıtımda birliktelik vurgusu

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği’nin hazırladığı ‘Fotoğrafların Dilinde Kastamonu’ kitabının tanıtımı Vedat Tek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu’nun tanıtımı adına yapılan her türlü çalışmanın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Tanıtımda hedefe el birliğiyle ulaşılabileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Vidinlioğlu, Fotoğrafların Dilinde Kastamonu kitabının çok değerli bir çalışma olduğunu belirtirken bir öneride de bulundu.

Başkan Vidinlioğlu konuşmasında şunları söyledi: “Kitabı aldığımda heyecanlandım. Kitabın oluş sürecinde Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Sayın Suat Cumali Güngör hocamın bize geldiğinde gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Katkımızı sunduk, sunacağız. Fotoğraf sanatçılarımız fotoğraflarını resmen konuşturmuşlar. Tüm ilçeleri içine alan bir çalışmanın olması önemliydi. Benzer bir çalışmayı kent rehberinde uygulayacağız. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Biz de bunu hazırlayacağız. Kastamonu’nun kışı ayrı, yazı ayrı, sonbaharı ayrı, ilkbaharı ayrı güzel. Hazırlanan kitapta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir önerim olacak. Şehrimizin güzelliklerini gösteren fotoğrafları ve drone çalışmalarını internet portalı üzerinden ‘Fotoğraflarla Kastamonu’ tarzında yayınlayabiliriz. Bunun alt yapısıyla ilgili üzerimize düşeni biz yaparız. Önümüzdeki süreçte kitaba ilaveler olabilir. Orada da gereken desteği sağlarız. Şehir adına güzel bir çalışmaya imza attınız. Emeği geçen herkese sevgiler saygılar sunuyorum.”

Fotoğrafların Dilinden Kastamonu kitap tanıtım toplantısı yine şehrin güzelliklerini gösteren fotoğraf sergisinin açılmasının ardından sona erdi.