Başkan Oktay Yılmaz ev ziyaretlerine devam ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, aile ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşup istek ve önerilerini dinliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte Turunç ailesini ziyaret etti. Emir Sultan Mahallesi’nde ikamet eden Gülsüm Turunç ve ailesiyle hasbihal eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hane halkının taleplerini ve beklentilerini dinleyip notlarını aldı. Mahalle ve ev ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşların ayağına götürdüklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Bugün de Emir Sultan Mahallesi’ndeki hemşehrilerimizle bir araya geldik. Taleplerini ve önerilerini dinleyip notlarımızı aldık. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Vatandaşla bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Yılmaz, “Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok değerli. Biz de her bölgemize ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle güzel ilçemizi yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyacağız” şeklinde konuştu.