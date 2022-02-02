Başkan Erdem atölyede çocuklarla buluştu

Nilüfer Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların verimli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamak için birçok faaliyet düzenledi. Atölyeleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, onların heyecanına ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin “Tatilin Keyfi Nilüfer’de Çıkar” atölyeleri büyük ilgi görüyor. Sanat, okuma, dans, ritim, karaoke, film gösterimi, drama, robotik kodlama ve 3d modelleme, enstrüman yapımı gibi birçok atölyeye katılan çocuklar, hem eğleniyor hem öğreniyor. Öğrenmeyi keyifli hâle getiren atölyelere katılan kimi çocuklar kabiliyetlerini keşfederken, kimisi de kendini geliştirme fırsatı buldu. Çocuklar, dans, ritim ve karaoke atölyelerinde de bir dönemin stresini attı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de atölyeleri ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde gerçekleştirilen “Geri Dönüşen Notalar” ile Karaman Dernekler Yerleşkesi’ndeki “Kodlama Atölyesi”ne katılan Başkan Turgay Erdem, çocuklarla birlikte vakit geçirdi. Müzik Enstrümanları Müzesi’nde çocuklarla birlikte geri dönüşüm malzemeden enstrüman yapan Başkan Turgay Erdem, robotik kodlama atölyesinde de çocukların yaptığı işleri ilgiyle izledi.

Nilüfer’de çocukların sömestr tatilini keyifli bir şekilde geçirdiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, atölyelerden yüzlerce çocuğun faydalandığını söyledi. Başkan Erdem, “Kütüphane, Kültür ve Sosyal İşler ile Strateji Geliştirme Müdürlüklerimizin düzenlediği çok sayıda atölyeye farklı yaş gruplarından 800 çocuk katıldı. Bazı atölyeler, ebeveynlerin katılımına da açıktı. Çocuklarımız atölyeler sayesinde sömestr tatilini keyifli bir şekilde geçirirken, aynı zamanda yeni bilgiler de edindi” diye konuştu.