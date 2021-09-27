banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

Başkan Deniz Köken’in ebru çalışması sergide

Geleneksel Türk El Sanatları’nın farklı dallarından eserlerin yer aldığı Miras sergisi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Kültür Sanat 27.09.2021, 12:38
Başkan Deniz Köken’in ebru çalışması sergide

Geleneksel Türk El Sanatları’nın farklı dallarından eserlerin yer aldığı Miras sergisi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Başkan Deniz Köken’in de ebru çalışmasının bulunduğu sergide, 2020 - 2021 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına katılan öğrenciler ve hocaların yaptıkları hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, kaligrafi ve resim tarzındaki birbirinden güzel eserler yer alıyor.

“Ortak buluşma noktamız sanat”

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Fuaye Alanı’nda bu yıl 6.’sı düzenlenen serginin açılışı için gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Sanatçılarla ve sanatseverlerle birlikteyiz. Yapınca oluyor. İşte bunların hepsi bir emekle oluyor. Ama bir başlangıç lazım. Birilerinin öncülük etmesi lazım. Çocuklarımızı bir sanat dalına, bir spor dalına yönlendirelim. Ortak buluşma noktamız sanat bundan emin olun. Bu ülkede bizim kalkınmamız, bir şeyler üretmemiz lazım. Bir üst ligde, şampiyonlar liginde olmamız için her dalda bir şeyler üretmemiz lazım. Çocuklarımız Eyüpsultan’da hem ata binecek, hem yüzecek, hem ok atacak, hem ebru yapacak, hem ebru yapacak hem de matematik çözecek" dedi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Deniz Köken eserler hakkında bilgi aldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0