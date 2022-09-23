Başkan Böcek: “I. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya Gastromi Festivali’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Böylesi önemli bir festivalde ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten güzel bir katılım oldu. İnşallah sürdürülebilir olacak. Antalya’mızda gastronomi festivalimiz devam edecek” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest, Karaalioğlu Kent Parkı’nda kapılarını açtı. Festival gastronomi şöleni yaşatırken, ünlü sanatçılar Tuğba Yurt ve Işın Karaca konserleriyle de Antalyalılara büyük coşku yaşatacak. 1.Uluslararası Food Fest Antalya çerçevesinde bugün 21.00’de Karaalioğlu Kent Parkı sahnesinde ünlü sanatçı Tuğba Yurt konser verecek. Festivalin ikinci günü, Antalya Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı etkinliğiyle başlayacak. Zeytinpark’ta gerçekleşecek zeytin hasadının ardından gün boyunca panel, söyleşi ve workshop’lar devam edecek. Luigi Taglienti Joann Artieda, Arda Türkmen, Jeno Rácz, Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine Ataman, Murat Atay, Ömür Akkor, Nursel Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal gibi ünlü isimlerin katılacağı workshop ve söyleşilerin ardından akşam sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle festival coşkusu doruğa ulaşacak.

Akustik konser ile sona erecek

Festivalin son günü ise ipek kozasından portakal çiçeği broşu yapımı etkinliğinin yanı sıra gün boyunca ünlü şef Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planagumà Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshop’lar, çok sayıda panel ve söyleşi düzenlenecek. I. Uluslararası Food Fest Antalya, akşam saatlerinde düzenlenecek Akustik konser ile sona erecek.

Festival süresince her biri alanında uzman isimlerin katılımıyla Temiz Tarım, Nitelikli Tarım, Sürdürülebilir Gastronomi, Şeflerin Yerel Mutfağın Tanıtımında Etkisi, STK’ların Turizm Gastronomisinde Etkin Rolü, Geleceğin Gıdalarında Baharat Madenciliği, Antalya Otellerinin Gastronomideki Başarısı, Biyoçeşitliliğin Şefler için Önemi, Antalya’nın Gastronomi Turizmindeki Payı gibi panellerde sektöre ışık tutacak pek çok konu ele alınacak.

I. Uluslararası Food Fest Antalya çerçevesinde Karaalioğlu Parkı içinde kurulan festival alanı Antalyalıların ve turistlerin akınına uğradı. Antalya’nın yerel tarım ürünleri ile lezzetlerinin yer aldığı stantlar ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, Antalya’nın yerel mahsullerini tanırken, zengin gastronomisinin tadına baktı.

"Dünyaca ünlü şeflerimiz festivalimize katılıyor"

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Dünyanın en güzel yeri’ dediği Antalya’mız bir taraftan tarımın, diğer taraftan da turizmin başkentidir. Birçok ürün burada üretilerek dünyaya servis ediliyor. Örtü altı seracılıkta da yüzde 67’si Antalya’mızdan karşılanıyor. Bereketli topraklarımız var. Ana temamız ’Antalya’dan dünyaya’dır. Turizmde 700 bin yatak kapasitesi olan bir şehrimiz var. Yurt içerisinden ve yurt dışarından gelen dünyaca ünlü şeflerimiz festivalimize katılıyor. Yeme içme işletmecileri dahil olmak üzere paydaşlarımız var. Antalya’mızı yöneten herkes burada bulunuyor. Böylesi önemli bir festivalde ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten güzel bir katılım oldu. Katılan ve destek olan herkese teşekkür ederim. İnşallah sürdürülebilir olacak. Antalya’mızda gastronomi festivalimiz devam edecek" dedi.

Antalya’yı festivaller şehri yapmak için yola çıktıklarını belirten Böcek, “Buradan sonra 59.’uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali var. Piyona ve kitap festivalimiz var. Geçen hafta Hobi Festivali’ni yaptık. Kısaca sırası ile ne söz verdim ise gerçekleştireceğim. 3 gün festivalimiz dolu olacak. Yarın da zeytin hasadı gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.