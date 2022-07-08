Başkan Altınok’tan Kurban Bayramı mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yayımladığı Kurban Bayramı mesajında İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık temennisinde bulundu.

Altınok, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Manevi feyzini gönlümüzde hissettiğimiz mübarek Kurban Bayramının birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. Her bir insanımızın kurban ibadetinin kabul olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını niyaz ederek tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu mübarek bayram, Müslüman coğrafyalardaki kardeşlerimizin de uyanışına ve İslam’ı gerçek manada yaşamalarına vesile olur. Cennet parçası topraklarımızda bayramlarımızı huzur içinde idrak etmemize vesile olan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”