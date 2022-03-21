Başkan Akgün’e "Yılın Belediye Başkanı" ödülü

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul ve Trakya’nın En İyileri Ödül Töreni’nde kentsel dönüşümde sürdürdüğü projelerle “Yılın Belediye Başkanı’’ seçildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Silivri Mega Balo Salonu’nda düzenlenen “Trakya’nın En’leri Ödül Töreni”ne katılarak Başkan Akgün adına ödülü aldı.

"Deprem, hayatımızın en önemli gerçeklerinden bir tanesi"

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, “Deprem, hayatımızın en önemli gerçeklerinden bir tanesi. Özellikle bulunduğumuz bölge Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri hattı çok önemli ve bu bölgedeki eski yapıların dönüştürülmesi gerekiyor. Her şeyi belediyelerden, kamu kurumlarından beklemeden depreme dayanıksız konutlarda yaşayan vatandaşlarımızın ’Konutum 5 metrekare kısalacak, 10 metrekare küçülecek’ diye düşünmeden muhakkak suretle bir araya gelip anlaşarak konutlarını kentsel dönüşüme vermeleri gerekiyor. Büyükçekmece’de yaptığımız kentsel dönüşüm hiç kimseyi evinden etmeden olduğu binada ya aynı metrekarede ya da çok az bir metrekare farkıyla aynı evinde yaşamak koşuluyla yeniliyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün sevgi ve selamlarını iletiyorum” dedi.