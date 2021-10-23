Başakşehirlileri dolu dolu bir kültür sanat sezonu bekliyor

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda geniş bir yelpazeyle birbirinden farklı ve kaliteli içerikleri sanatseverlerin beğenisine sunacak. Sezon boyunca yetişkin ve çocuk tiyatrolarından konserlere, söyleşilerden Gelenekli Sanatlar Akademisi’ne kadar eğlenceli ve keyifli etkinlikler düzenlenecek.

Başakşehir Belediyesi, yeni sezon kültür sanat etkinliklerinde sanatseverlerle buluşuyor. Her anı sanat dolu yeni sezonda birbirinden keyifli ve eğlenceli içerikler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sezon boyunca düzenlenecek etkinlikler, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Bir dolu tiyatro, bir dolu sanat

Her hafta birbirinden kaliteli yetişkin ve çocuk oyunları ilçe genelindeki kültür sanat merkezlerinde sahnelenecek. Sahnenin tozunu yutmak isteyen, tiyatroya hevesli yetişkinler için ise özel tiyatro eğitimleri verilecek. Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım Tiyatro Atölyesi’nde, duayen oyuncular Altan Erkekli, Hakan Bilgin, Necmi Yapıcı ve Süheyl Uygur tecrübelerini paylaşacak.

Notalar sanata dönüşecek

Yaşayan Efsaneler programı ile Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu, Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini seslendirecek. Notaların sanata dönüştüğü Başakşehir Müzik Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler için düzenlenecek Akademi Akustik programı, Başakşehirli gençleri usta sanatçılarla bir araya getirecek.

Sanat maneviyatla harmanlanacak

Başakşehir Millet Kıraathanesi başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında, birbirinden kıymetli eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulacağı sergiler düzenlenecek. Sanatın maneviyatla harmanlanacağı Gelenekli Sanatlar Akademisi’nde, Başakşehirli kadınlara özel tezhip, ebru, hüsn-i hat, minyatür ve çiçek ressamlığının da aralarında bulunduğu birçok sanat dalında eğitim verilecek. Başakşehir Millet Kıraathanesi ve diğer kütüphanelerde düzenlenecek Yazar Buluşmaları ile kültürel zenginliğe katkı sağlanacak.