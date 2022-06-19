Başakşehirli gençlere ilmek ilmek müzik sevgisi işleniyor

Başakşehir Müzik Akademisi öğrencileri, Bahçeşehir Gölet Arena’daki yıl sonu konserinde konuklara müzik ziyafeti sundu. Başakşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da gençlerle birlikte sahnede şarkı söyledi.

Başakşehir Belediyesi’nin başarılı bir şekilde yürüttüğü akademilerde, dolu dolu geçen eğitimlerin ardından mezuniyet törenleri sürüyor. Başakşehir Müzik Akademisi’nin yıl sonu konseri, Bahçeşehir Gölet Arena’da gerçekleştirildi. Akademi öğrencileri, muhteşem bir geceye imza attı. Yıl sonu konserine katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da gençlerle birlikte sahnede şarkı söyledi.

- Sahne Başakşehirli gençlerin

“Bu akşam sahne gençlerimizin!” diyen Başkan Kartoğlu, “Eğitim dönemi boyunca çok çalıştılar, çok çabaladılar. Bir yandan okullarına, diğer yandan kurslarına devam ettiler. Tüm öğrencilerimizi ve akademimizde aldıkları eğitimle hayallerini gerçeğe dönüştüren, konservatuvarı kazanan gençlerimizi kutluyorum.” diye konuştu.

Konservatuvar kazanan gençlerin Başakşehir Müzik Akademisi ile bağlarının kopmadığını vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Biz, onları bırakmıyoruz. Eğitimlerine devam etmenin yanında bilgi evlerimizde stajyer öğretmen olarak görev yapıyorlar. Eğitmenlerimiz; çocuklarımıza, gençlerimize değer katıyor. İlmek ilmek işliyorlar müzik sevgisini.” değerlendirmesinde bulundu.

- 13 branşta müzik eğitimi

Başakşehir Müzik Akademisi’nde, her yıl 200 öğrenciye eğitim veriliyor. Lise ve üniversite öğrencileri, Türk müziği nazariyatından konservatuara hazırlık derslerine kadar toplam 13 branşta eğitim alıyor. 3 yıl önce faaliyete geçen konservatuara hazırlık sınıfı sayesinde ise bugüne kadar 26 Başakşehirli genç, Türkiye’nin önde gelen güzel sanatlar fakültelerini kazanma başarısı gösterdi.