Başakşehirli çocuklar Türkiye’nin en büyük Millet Kıraathanesi’nde

Başakşehir Belediyesi, “Kütüphanede Hayat Var” sloganıyla başlayan 58. Kütüphane Haftası çerçevesinde, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin kapılarını Başakşehirli çocuklar için açtı.

Başakşehir Belediyesi, çocukları ilçenin bilgi hazinesinde keyifli bir yolculuğa çıkardı. Türkiye’nin en büyüğü unvanına da sahip olan ve 115 bin kitabın yer aldığı, “Yetkin” ve “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarına sahip millet kıraathanesinde, hafta boyunca on binlerce çocuğun ağırlanması hedefleniyor.

Kitaplara ses oldular

Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde çocukların ilk durağı çok amaçlı salon oldu. Burada çocuklara kütüphanenin faaliyetleri, ödünç kitap alma, randevu gibi hizmetler hakkında bilgi verildi. Ardından Başakşehir Belediyesi’nin görme engelliler için başlattığı “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesi tanıtıldı. Çocuklar, burada seslendirme yaparak kitaplara ses oldular.

Kitap okuma etkinliği yapıldı

Tanıtım ve sesli kitap faaliyetlerinin ardından çocuklara kütüphane gezdirildi. Daha sonra çocuklarda okuma bilincinin gelişmesi kütüphanedeki özel alanda okuma faaliyeti yapıldı. Başakşehirlilerin yanı sıra çevre ilçelerden de binlerce kitapseverin misafir olduğu Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin 35 bini aşkın üyesi bulunuyor. 115 bin kitabın bulunduğu kütüphanede, bugüne kadar 100 binden fazla ödünç kitap verildi.

Kütüphane Haftası boyunca kıraathaneye grup olarak gelmek isteyenler, Başakşehir Belediyesi’nin 444 0 669 numaralı telefondan randevu alarak ziyarette bulunabilecekler.