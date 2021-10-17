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Başakşehir’de “Süt Kardeşler” ile kahkaha tufanı

Başakşehir’de kültür sanat sezonu yetişkin oyunlarıyla devam ediyor. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen “Süt Kardeşler” Başakşehirliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Oyunu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte izledi.

Kültür Sanat 17.10.2021, 08:58
Başakşehir’de “Süt Kardeşler” ile kahkaha tufanı

Başakşehir’de kültür sanat sezonu yetişkin oyunlarıyla devam ediyor. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen “Süt Kardeşler” Başakşehirliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Oyunu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte izledi.

İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla izleyiciyle buluşan ’Süt Kardeşler’ oyunu, Başakşehirli tiyatroseverlerden büyük beğeni topladı. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyun kahkaha tufanı yaşattı.

Yönetmenliğini Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un yaptığı, kostüm ve dekoruyla seyirciyi 1950’li yıllara götüren oyun, danslarıyla da keyifle izlendi. Oyunda Uygur kardeşlerin yanı sıra Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm rol aldı. Oyunu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte izledi. Kahkahanın eksik olmadığı, 7’den 70’e herkesi güldüren oyun ayakta alkışlandı.

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