Başakşehir’de senfonik Anadolu Rock rüzgârı esti

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda Türkiye’nin ve dünyanın önemli isimlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi, dünyada ilk kez Anadolu rock, rock, viyolonsel ve senfoninin bir araya geldiği Senfonik Anadolu Rock Konseri Bukalemun’a ev sahipliği yaptı.

Başakşehir kültür sanat sezonu, birbirinden harika orkestraların konserleriyle devam ediyor. Dünyada ilk kez Anadolu rock, rock, viyolonsel ve senfoniyi bir araya getiren “Senfonik Anadolu Rock Konseri Bukalemun”, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Başakşehir’de müzik ziyafeti

Klasik müzik yerine Anadolu rock çalan Türkiye’nin önde gelen viyolonsel sanatçısı Çağ Ercan, rock gitaristi Nurkan Renda ve dünyaca ünlü şef Hakan Şensoy, Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu.

Anadolu rock hiç bu kadar güzel olmamıştı

Senfonik Anadolu Rock Konseri Bukalemun ekibi, kendilerini Anadolu rock sevdasıyla yoldan çıkan üç sanatçı olarak tanımlıyor. Klasik müzik yerine Anadolu rock efsanesi Erkin Koray’ın yolundan gitmeyi tercih eden çello sanatçısı Çağ Erçağ, rock gitaristi Nurkan Renda ve dünyaca ünlü orkestra şefi ve besteci Hakan Şensoy bir ilke imza attıklarını ifade ediyor.