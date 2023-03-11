Başakşehir’de Ebussuud Efendi Kütüphanesi açılıyor

Hazırlıkların son aşamaya geldiği Ebussuud Efendi Kütüphanesi’nde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerimiz bir yandan ev sıcaklığında keyifli vakit bir geçirecek, diğer yandan kitap okuyacakları harika bir mekâna sahip olacak” dedi.

Şehrin dört bir yanında millet kıraathaneleri, kültür yaşam parkları ve gençlik merkezlerini hizmete açan Başakşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteği kütüphanelerle taçlandırıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki Ebussuud Efendi Camii’nin alt katında kurulan Ebussuud Efendi Kütüphanesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

“Kütüphanede 7 bin 500 eser yer alacak”

Kütüphanede son hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “7 bin 500 eserin bulunacağı kütüphanemiz, kitap kurtlarımızı bekliyor. Gençlerimiz bir yandan ev sıcaklığında keyifli vakit bir geçirecek, diğer yandan kitap okuyacakları harika bir mekâna sahip olacak” diye konuştu.

“Gençlerin yeni buluşma noktası olacak”

Başakşehir’de özellikle gençlerin kitap okuma alışkanlığını daha da artırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Gençlere en büyük tavsiyemiz okumaları ve araştırmalarıdır. İlmin, bilimin ve hayatın temelinde okumak vardır. Okumak, bir medeniyetin doğuşu gibidir. Her sayfasında ayrı bir âlemi yaşama hissidir. Okuduğumuz bir cümle hayatımıza derin anlamlar katabilir, yaşantımızı sil baştan değiştirebilir. Ebussuud Efendi Kütüphanesi gençlerimizin yeni buluşma noktası olacak.” ifadelerini kullandı.