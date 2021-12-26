Başakşehir Sinema Okulu’nda eğitimler başladı

Başakşehir Belediyesi’nin sinema sektörüne genç yetenekler kazandırmak için açtığı Sinema Okulu’nda, ilk eğitim dönemi başladı. 16 hafta sürecek eğitimler boyunca sektörün deneyimli isimleri, gençlere yönetmenlik, senaryo, görüntü yönetmenliği, ses tasarımı ve kurgu alanında bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Başakşehir Belediyesi, gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği akademilerine bir yenisini daha ekledi. Yeni Medya Akademi ve Radyo Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu ile Dublaj Okulu’nun ardından Başakşehir Sinema Okulu’nun da kapıları açıldı.

100 saatlik sinema eğitimi başladı

İlk eğitim döneminde 22 kursiyer, 16 hafta boyunca sinema sektörünün deneyimli isimlerinden toplam 100 saatlik eğitim alacak. Sinema Okulu’nda Raşit Çelikezer, Görkem Katmer, Koray Sevindi ve Mehmet Ağbaba gençlere, yönetmenlik, senaryo, görüntü yönetmenliği, ses tasarımı ve kurgu alanında eğitim verecek. Sinemanın püf noktalarının anlatılacağı eğitimlerde sektöre yeni yetenekler kazandırılacak. Eğitimlerin ardından kursiyerlerin yazacağı iki senaryo Başakşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda filme çekilerek Başakşehir Film Festivali’nde yer alacak.

Sinema her yönleriyle ele alınacak

Başakşehir Sinema Okulu’ndaki eğitmenler arasında yer alan yönetmen ve senarist Raşit Çelikezer, çok heyecanlı olduğunu ve ilk derse koşa koşa geldiğini belirtti. Çelikezer, “İlk dersimizi tamamladık. 4 aylık süreç içerisinde gençlerimize bilgi, birikimimizi aktaracağız. Çok heyecanlı bir ortamda sinemanın matematiğini genç arkadaşlarımızla birlikte işleyeceğiz” dedi.

Ses tasarımcısı Mehmet Ağbaba da, “Eğitim süresi boyunca kursiyerlerimiz setlerde nasıl ses alacaklarını ve aldıkları sesleri nasıl kaydedeceklerini öğrenecekler. Kaydettikleri sesleri nasıl temizleyerek sinematik olarak nasıl işleyecekleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Sinemadaki ses tasarımlarına yönelik de kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar” şeklinde konuştu.