Başakşehir Millet Bahçesi’nden unutulmaz filmlerin müzikleri yükseldi

Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk pop senfonik orkestrası olan Sinema Senfoni Orkestrası, yaz etkinlikleri çerçevesinde Başakşehir Millet Bahçesi’nde sahne aldı. Dünyaca ünlü şef Hakan Şensoy yönetimdeki orkestra, gişe rekortmeni filmlerin müzikleri ile Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Başakşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri çerçevesinde muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Gişe rekortmeni yabancı ve yerli filmlerin müziklerini seslendiren Sinema Senfoni Orkestrası, Türkiye’nin en büyüğü unvanına sahip Başakşehir Millet Bahçesi’nde Başakşehirlilerle buluştu. Hakan Şensoy’un şefliğindeki orkestra, Hababam Sınıfı’ndan Tosun Paşa’ya, Titanic’ten James Bond’a, Selvi Boylum Al Yazmalım’dan Star Wars’a kadar dünya sineması ve Yeşilçam’dan unutulmaz 14 filmin müziğini hafızalara kazınan görüntüler eşliğinde seslendirdi.

Anıların tazelendiği müzik akşamında dünyanın en hızlı keman virtüözü ve Başakşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da “Schindler List”, “Hora Martisorolui”, Zigeunerweisen Vivaldi’nin "4 Mevsim Konçertosu” gibi eserler ile Başakşehirli müzikseverlerden büyük alkış aldı. Muhteşem sahne performansı ile Başahşehirlilere müzik ziyafeti sunan Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk pop senfonik orkestrası, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.