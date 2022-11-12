Banksy’den Ukrayna’da yıkılan binanın enkazına anlamlı dokunuş

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Ukrayna’da Rus bombardımanı sonucu yıkılan bir binanın duvarına yaptığı yeni eserini paylaştı. Duvarda bir kadın jimnastikçi, elleri üzerinde dengede dururken görülüyor.

Yaptığı duvar resimleriyle dünya genelinde ses getiren İngiliz graffiti sanatçısı Banksy, Instagram hesabından son çalışmasını paylaştı. Banksy’nin "Borodyanka, Ukrayna" notuyla paylaştığı eserinde savaşta yıkılan binanın duvarına bir kadın jimnastikçiyi, elleri üzerinde dengede dururken tasvir ettiği görülüyor.

Dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olan ve eserlerinde "Banksy" takma adını kullanan sanatçı, yıllardır kimliğini gizli tutuyor.

Haftalarca Rus işgalinde kalmıştı

Borodyanka, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından bombardımanlardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Rus askerleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yaklaşık 48 kilometre kuzeybatısında yer alan Borodyanka’yı savaşın ilk aşamasında ele geçirdi. Savaşın büyük yıkıma yol açtığı yerleşim yeri, Nisan ayında yeniden Ukrayna’nın kontrolüne geçti.