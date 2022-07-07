Bandrol ve tescil sayıları ile korsanla mücadele istatistikleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri çerçevesinde gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol istatistiklerine göre; geçen yılın ilk 6 ayında 183 milyon 21 bin 996 adet olarak gerçekleşen süreli olmayan yayın bandrolü satışı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 4,77 artışla 191 milyon 754 bin 79 adet oldu. 2021 yılının ilk yarısında basılan kitap sayısı 88 bin 694 iken, 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 1,6 artışla toplamda basılan kitap adedi 90 bin 149 adet olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar çerçevesinde, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti. İlk 6 ayda eğitim alanında 92 milyon 868 bin 507 adet bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 39 milyon 278 bin 555 adet, çocuk-gençlik kategorisinde 23 milyon 649 bin 240 adet, yetişkin kurgu kategorisinde 14 milyon 318 bin 104 adet, inanç kategorisinde 17 milyon 695 bin 440 adet, akademik alanda 1 milyon 957 bin 128 adet, ithal yayın kategorisinde ise 1 milyon 987 bin 105 adet bandrol satıldı.

Yapımcı sertifikasına yoğun ilgi

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı ilk yarısında 318 adet sinema ve 250 adet müzik yapımcı sertifikası düzenlendi. Bir önceki yılın ilk 6 ayında toplamda 350 adet olarak gerçekleşen yapımcı sertifikası sayısı, aynı döneme kıyasla 2022 yılında yüzde 62 artışla 568 adet olarak gerçekleşti. Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı 2022 yılının ilk 6 ayında 898 adet olarak gerçekleşti. Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 378 adet tescil ile bilgisayar programları oldu. Bu yılın ilk 6 ayında 378 adet bilgisayar programı, 329 adet ilim ve edebiyat eseri, 124 adet güzel sanat eseri, 40 adet sinema eseri ile 27 adet musiki eserinin kayıt-tescili yapıldı.

Sinema ve müzik sektörü

Bu yılın ilk yarısında, sinema alanında 227 adet sinema yapımı tescil edilerek 23 bin 635 adet bandrol satıldı. Müzik alanında da 891 adet yapım tescil edildi ve 484 bin 668 adet bandrol satışı gerçekleştirildi. Dijital oyunlarda ise 33 adet tescil işlemiyle birlikte 74 bin 55 adet bandrol satıldı. Sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için, 2022 yılının ilk 6 ayında toplamda 582 bin 358 adet bandrol satışı yapıldı.

Korsanla mücadele hız kesmedi

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı’ndan alınan verilere göre; korsanlıkla mücadele çerçevesinde 81 ilde faaliyet gösteren “İl Denetim Komisyonları” bu yılın ilk 6 ayında 431 operasyon gerçekleştirerek 452 şahıs hakkında işlem yaptı. Bu denetimler çerçevesinde 114 bin 281 adet materyal ele geçirildi.