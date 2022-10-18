“Bandırma Füze Kulübü” film galası gerçekleştirildi

Türkiye’nin uzay yarışına başlangıcını beyaz perdeye taşıyan "Bandırma Füze Kulübü" filmin galası Ankara’da gerçekleştirildi.

Bandırma Füze Kulübü filmin galası Ankara’da gerçekleştirildi. Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği filmin galasına oyuncular Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Bahtiyar Engin, Tolga Canbeyli, Nizam Namidar, Bartu Mutlu, Başak Akan, Çiçek Acar, Cemaleddin Çekmece ve bir çok sinemasever katıldı.

Galada konuşan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin Türk sinemasına ve dünya sinemasına çok önemli katkılar verdiklerini belirtti. Film hakkında konuşan Sobacı, “Sinema sektörüne verdiğimiz desteklerle birçok projenin hayata geçmesine öncülük ediyoruz ve bu yapımların eserlerin ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılar hem Türkiye’nin hem de TRT sinemanın dünya sinemasındaki yerine ve marka değerine çok önemli bir güç katıyor. Bugün gelinen noktada aslında TRT’nin ortak yapımcısı olduğu birçok film dünyanın çok önemli festivallerinden ödüllerle dönüyorlar. Bu ödüller bir yandan bizi bundan sonraki süreçte yeni ortaklıklar için teşvik ederken bir yandan da TRT sinemanın bugün geldiği noktaya işaret ediyor. En son ortak yapımımız biraz sonra birlikte izleyeceğimiz Bandırma Füze Kulübü filmimiz aslında gerçek bir hikayeden esinleniyor. Bandırma Füze kulübü 1950’li yılların ortalarında aslında havacılık ve amatör roketçiliğin yükselişe geçtiği dönemde bir grup liseli tarafından kurulan bir kulüp muadillerden farkı beklenmedik ölçüde büyük bir başarı elde etmesi aslında ancak bu başarı, bu genç grup desteklenmediği için devamı gelmeyen bir başarı bu nedenle bu projemizin bugün özellikle teknoloji alanında, gençlerin desteklenmesi noktasında ne noktaya geldiğimizi göstermesi açısından kat edilen mesafeyi göstermesi açısından bir sorumluluğu bir misyonu yerine getirdiğini düşünüyorum çünkü gerçekten bugün gelinen nokta farklı bir nokta özellikle milli teknoloji hamlesi çerçevesinde gençlerimiz ciddi anlamda teknoloji alanında destekleniyorlar. Onlarda sağ olsunlar aslında elde ettikleri başarılar söz konusu ve bu desteğin karşılığını veriyorlar. Bizde TRT ailesi olarak kendi gücünün farkında ve yapabileceklerinin idrakinde olan bir neslin yetişmesine katkı sağlayacak bu tarz yapımlara destek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı projenin yaşama geçmesine katkı sağlayan yapımcımız Mustafa Uslu’ya, yönetmenimize, oyuncu arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Filmimiz bildiğiniz gibi 21 Ekimde vizyona girecek. Bu anlamda yolunun açık olmasını seyircisinin bol olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Salonları dolmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mustafa Uslu ise, "5 yıllık hayalimiz olan bir projeyi sevgili arkadaşlarımla birbirinden kıymetli oyuncularla projemiz olmayı kabul ettiler. Harika bir film yaptığımızı düşünüyorum inşallah beğenirsiniz bir kusurumuz yanlışımız olduysa af ola. Bu projede bize destek veren, her gittiğimizde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Hüseyin Altıntaş’a çok teşekkür ediyorum. TRT Genel Müdürümüz Zahit beye çok teşekkür ediyorum. Bu projede bizi yalnız bırakmadılar. Bu onlarla ikinci projemiz Eren sonrasında. İnşallah birlikte güzel projeler yapmaya devam ederiz“ dedi.

Yönetmen Ömer Faruk Sorak ise oyuncularla birlikte elinden geleni yaptıklarını ifade etti. Kaliteli bir iş ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden oyuncu Deniz Can Aktaş, “Böyle güzel kalabalık bir ekiple çok güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. Zor bir zamanın ardından gerçek bir hikayeyle, gerçeklerden esinlenmiş bir hikaye ile kaliteli bir iş ortaya koymaya çalıştık. Umarım sizlerde izlediğinizde bizim hissettiklerimizi hissedebilirsiniz ve umut dolu, keyifle izleyip ayrılırsınız” dedi.

Türkiye’nin uzay yarışına başlangıcını beyaz perdeye taşıyan film, yaşanmış gerçek bir hikayeyi konu ediniyor. Filmde ise 1957’de Sovyetler’in Sputnik Uydusu’nu uzaya yollamasının ardından lise öğrencisi Umut’un gökyüzüne ve fezaya ulaşma hayalleri yeniden yükselir. Umut, kız arkadaşı Leyla, can dostları Hasan ve Mustafa, klarneti ile Bandırma’nın neşesi Çingen Necati ile birlikte kurduğu Bandırma Füze Kulübü ile gökyüzüne, oradan fezaya ve sonunda büyük aşkı Leyla’yı kaybedeceği dünyanın öbür ucu NASA’ya uzanan bir yolculuğa konusunu işliyor. TRT ortak yapımı “Bandırma Füze Kulübü” 21 Ekim’de tüm Türkiye’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.