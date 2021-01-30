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"Bana Türkünü Söyle"de final heyecanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bana Türkünü Söyle” isimli yarışmada 11 finalist kazanmak için ter döktü. Aynı zamanda Büyükşehir dijital medya platformunun tanıtımı yapılan gecede konuşan Başkan Mustafa Demir, "Samsun’da bu alanda bir çığır açıyoruz" dedi.

Kültür Sanat 30.01.2021, 10:59
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"Bana Türkünü Söyle"de final heyecanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bana Türkünü Söyle” isimli yarışmada 11 finalist kazanmak için ter döktü. Aynı zamanda Büyükşehir dijital medya platformunun tanıtımı yapılan gecede konuşan Başkan Mustafa Demir, "Samsun’da bu alanda bir çığır açıyoruz" dedi.

Genç müzisyenlerin özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Açık Sahne” etkinlikleri kapsamında “Bana Türkünü Söyle” müzik toplulukları yarışması düzenlendi. Büyükşehir Atakum Sanat Merkezi’nde düzenlenen gecede birbirinden yetenekli 11 finalist kazanmak için yarıştı. Yeni kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi kanalı SBBTV’den canlı yayınlanan gecede Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası müzik ziyafeti yaşattı. Gecenin sonunda jüri oylamasında en yüksek puanı alan Emre Bilkay birinci olurken, Kübra Aydoğdu ikinciliği, İrem Çınar ise üçüncülüğü elde etti. Gecede aynı zamanda ünlü sanatçılardan da Büyükşehir dijital platformuna destek geldi. Video çeken ünlüler Mustafa Demir’e ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

“Türkiye’nin ilklerinden olacak”

Gecede konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, "Birincisi yaklaşık üç ay süren ve büyük bir teveccüh gördüğümüz ‘Bana Türkünü Söyle’ adlı yarışmamızın final heyecanını yaşıyoruz. Öyle ki halk oylaması sürecinde yalnızca bu programımız SBB TV’de 110 bin izlenme sayısına ulaştı. Bu akşam birbirinden değerli yarışmacılarımız yine birbirinden değerli jürimizin önünde yarışacaklar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Burada olmamızın nedeni ise bir süredir hazırlıklarını yaptığımız Büyükşehir dijital medya platformumuzun yayına hayatına başlamasıdır. Sayın Başkanımızın her aşamasında yer aldığı medya platformu neyi kapsamaktadır? Kısaca ifade edeyim: ’Youtube kanalımız SBB TV’dir. İnternet haber sitemiz ‘samsunsehirgazetesi.com’, artırılmış gerçeklik tabanlı yayın yapan e-dergi, çocuklarımız için hazırlanan çocuk dergisidir ve yine içinde Samsun’a dair her güzel ögeyi barındıran şehir kültür, turizm sitemiz olan ‘samsun.com.tr’dir. Şunu belirmeliyim ki kurulan medya merkezimiz çalışanından ekipmanına kadar ileri düzey yayıncılık yapmak için tasarlandı ve bu haliyle Türkiye’nin ilklerinden olacaktır. Böylelikle Samsun halkının hizmetinde önemli bir açığı kapatacağımıza inanıyoruz "dedi.

"Samsun’da bu alanda bir çığır açıyoruz"

Gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin dijital teknolojiyi üst düzeyde kullanan yaygın bir iletişim platformunu hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız Kuzey Anadolu’nun merkezi olan, Türkiye’nin önemli şehirlerinden Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden ilk adımın atıldığı misyon şehri Samsun’a kültür, sanatta, bilimde, bilgide her ne varsa onlara katkı sağlamaktır. Bu platform bu şehrin doğru, sağlıklı ve vizyoner yürüyüşüne çok güzel katkı sağlamak için oluşturulmuştur. SBB TV özellikle televizyon kanalı şu anda Samsun’da, Türkiye’de ve bütün dünyada izlenme potansiyeline sahiptir. Kısa süreli programlarda gördük ki çok doğru bir iş yapmışız. Amacımız vatandaşlarımızın hayatına çok ciddi pozitif dokunuşlarda bulunmaktır. Bu güzel şehrin her türlü özelliklerini tüm şehir insanımıza hem Türkiye’mize ve bütün dünyaya tanıtmaktır. Yayın yelpazemizi o şekilde planladık. Özellikle Samsun Şehir Gazetesi şu anda deneme yayınındadır. Onu da etkin ve yaygın bir şekilde yayın hayatına alıyoruz. Dergimiz de yayına hazırdır. İlk dergimizi mutlaka herkese okumaya davet ediyoruz. Arkasında çocuklarla ilgili Türkiye’de emsalleriyle yarışan, hatta onların bir iki adım üstüne çıkan o dergimizde çocukları hayatlarına pozitif katkı sağlamak üzere vücut bulacak. Oluşturduğumuz Samsun sayfamız ile Samsun’la ilgili ne varsa bütün bilgiye ulaşılabilecek. Dünyanın önemli merkezleriyle yarışacağız. Samsun’da bu alanda bir çığır açıyoruz. Genç kadronun emeğini görünce ve çok önemsediğimiz bir alan olunca beklediğimiz çok önündeyiz. Gençlerimizin heyecanını gördükçe bir kültür anlamında özellikle Türk halk müziğinde onlar kadar biz de heyecanlanıyoruz. Şu anda biz özel okullarımızla birlikte 8 sınıflara dershanede alamadıkları, hiç bir para ödemeden çok nitelikli kaliteli bir programa imza attık. Beklediğimizin çok daha üzerinde bir katkı buldu. Bizim bu derslerimizi hem Samsun’da hem de Türkiye’de 8. sınıf öğrencisinin ulaşabileceği yayınlardır. Sayfamızda tekrar tekrar izlemeye müsaittir" diye konuştu.

Gecenin sonunda dereceye girenler Başkan Mustafa Demir’in elinden ödüllerini aldı. Gece toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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