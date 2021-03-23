Bam teli ne demek? Bam teli TDK sözlük anlamı

Günlük hayatın içerisinde, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı merak ediliyor. Bam teli ne demek ve ne anlama gelir? Bam teli kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz. İşte uzun yıllardır dilimizde olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan bam teli kelimesi ne demek, TDK’ya göre anlamı, bam teli kelimesinin kaç anlamı var kökeni ne sorularının cevabı…

BAM TELİ NE DEMEK? TDK'YE GÖRE BAM TELİ ANLAMI

Bam teli kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bam teli kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Bazı sazlarda kalın ses veren tel veya kiriş

- Sakalın, alt dudağın hemen altındaki bölümü

BAM TELİ KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Günün birinde kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı ve bam telinden sakal bıraktı.

BAM TELİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- bam teline basmak (veya dokunmak)