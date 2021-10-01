Balkanlar’da Türk tiyatrosu rüzgarı esecek

Türkiye’de tiyatro seyircisinin beğeniyle izlediği seçkin iki eser, Balkanlar’da sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Bir Nefes Dede Korkut” adlı oyunu Kuzey Makedonya’da perde açarken, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun kapalı gişe oyunlarından “Bizim Yunus” da Arnavutluk’ta sahnelenecek. Kuzey Makedonya’nın Gostivar şehrinde düzenlenecek 5. Uluslararası Othello Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşacak olan “Bir Nefes Dede Korkut”, 5 Ekim saat 20.00’de Tiyatro Gostivar Sahnesi’nde perde açacak. Dede Korkut hikâyelerinden Boğaç, Deli Dumrul ve Tepegöz’ün anlatıldığı oyun, festivale katılan diğer eserlerle birlikte Balkanların önde gelen tiyatro yönetmenleri, eleştirmenleri ve devlet tiyatrosu sanatçılarından oluşan jüri ekibi tarafından da değerlendirilecek. Başarılı bulunanlara “En İyi Oyun”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Kadın Oyuncu” ödülleri takdim edilecek.

Arnavutluk’tan ’Bizim Yunus’a davet

Sönmez Atasoy’un yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt’un yönettiği “Bizim Yunus” adlı oyun ise Arnavutluk’taki Skampa Tiyatro Festivali’nin özel davetlisi olacak. ‘Tiyatro Üç’ adıyla bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilecek Skampa Tiyatro Festivali’nde Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Litvanya, Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ’ın seçkin tiyatro ekipleri sahne alacak. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy’un Yunus Emre’yi canlandırdığı “Bizim Yunus” oyunu, 6 Ekim’de saat 19.00’da Skampa Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.