Balkan tur operatörleri Trakya’da

Trakya Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle Balkan tur operatörleri, tanıtım gezisi kapsamında Trakya’da ağırlandı.

Trakya’nın turizmde sahip olduğu tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerin tanıtımı ve tur firmaları tarafından pazarlanmasına dönük olarak düzenlenen tanıtım gezisine Bulgaristan, Sırbistan ve Bosna Hersek’ten 10 tur operatörü katıldı. Gezinin ilk gününde tur operatörlerine Lüleburgaz’da bulunan Arcadia Bağları tanıtıldı ve Trakya Bağ Rotası hakkında bir sunum yapıldı. İkinci günde ise Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2017 yılında uygulanmaya başlanan Kırklareli’nde Kırsal Turizmin Geliştirilmesi programı kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı ve Demirköy’de bulunan tarihi ve turistik mekânlar ziyaret edildi. Üçüncü günde Kırklareli merkezine dönen misafirler burada çömlek yapımını deneyimledi, Yayla Mahallesini gezdi ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günün ikinci yarısında Edirne’ye geçen konuk tur operatörleri Sultan Beyazıt Sağlık Müzesi ve Alipaşa Çarşısını gezerek alışveriş yaptı. Gezinin dördüncü gününün ilk kısmını da Edirne’ye ayıran Balkan tur operatörleri Edirnekari El Sanatları Merkezi, Büyük Sinagog, Selimiye Camii, Edirne Etnografya Müzesi, Bulgar Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Edirne’de son olarak Arda Bağları’nda tadım yapan misafirler Tekirdağ’a geçti. Tekirdağ’da il merkezi, Rakoczi Müzesi ve Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ni gezen konuklar Barel Bağları ziyareti ile programı bitirdi.