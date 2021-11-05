Balkan Savaşlarının önemli merkezlerinden Hıdırlık Tabya müzeye dönüştü

EDİRNE (AA) - Kent merkezine 2,5 kilometre mesafede Yıldırım Mahallesi'ndeki savunma hattının müzeye dönüştürülmesine yönelik başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Müzede Edirne müdafi Mehmet Şükrü Paşa'nın karargah olarak kullandığı tabyada, Şükrü Paşa ve Fatih Sultan Mehmet'in yanı sıra, savaşta Kızılay'ın müdahale anı silikon heykellerle canlandırılıyor.

"Edirne'den geçen sultanlar", "Balkanlarda Osmanlı mimarisi", "Osmanlı idaresinde Balkanlar", "Edirne'nin fethi", "Edirne'den geçen komutanlar", "Balkan Savaşları günlükleri", "Cephede giyinme ve beslenme", "Savaşta salgın hastalıklar, göç edenler" karargah binasındaki odalarda ses, video ve grafiklerle anlatılıyor.

O döneme ait eşyaların sergilendiği müzede dehliz ve topçu odalarında da dönem yansıtılmaya çalışılıyor. Müze, sunduğu ses altyapısıyla ziyaretçilerini o döneme götürüyor, koridorlardan geçerken çatışma taarruz sesleri işitiliyor.

Tabyanın seyir terasıyla da ziyaretçilere kentin panoramik görüntüsü sunuluyor.

Osmanlı'nın Balkanlardaki 600 yıllık hakimiyeti anlatılacak

AA muhabirine müzeyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, sözlerine Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın, "Düşman savunduğumuz hatları geçtikten sonra ölürsem, kendimi şehit kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın, etimi kuşlar ve itler çeke çeke yesinler. Fakat, savunma hattımız bozulmadan şehit olursam, kefenim, lifim ve sabunum çantamdadır. Beni bu yere gömeceksiniz ve gelecek nesiller üzerime bir abide dikecekler." vasiyetini aktararak başladı.

Hıdırlık Tabya'nın Edirne savunmasının simge mekanlarından olduğunu hatırlatan Soytürk, Balkan Savaşlarının 100. yılı anısına restorasyonuna 2015 yılında başlanılan tabyanın, Bakanlığın en büyük projelerinden biri olduğunu hatırlattı.

Müzedeki açılış hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan Soytürk, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın son yıllarda ülkemiz genelinde çalışmalarını yürüttüğü en önemli eserlerden birisi burası. Burada Balkan Tarihi Müzesi olarak Osmanlı'nın 600 yıllık Balkanlar'daki hakimiyeti baştan sona anlatılacak." dedi.

Soytürk, müzenin sergilenecek ürünlerin kurulumunun tamamlandığını, dış çevre ve peyzaj düzenlemesinin de bitirildiğini ifade etti.

Tabyada ilk savunmanın 1829 yılında Rus işgali karşısında Divan-ı Hümayun tercümanı Hoca İshak Efendi'nin nezaretinde başlatıldığını belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Rus harbi sonrasında yine Hıdırlık Tabya Balkan Savaşlarında Şükrü Paşa'nın komutasında Bulgarlara karşı destansı bir direnişin gösterildiği bir mekandır. Burası Edirne ve ülkemiz için yerli ve yabancı ziyaretçilere açılmayı bekliyor. Tabya şehrimizin en hakim noktasında kurulmuştur. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler müzeyi ziyaret ettikten sonra bu açık alanda seyir terasıyla birlikte çok güzel bir Edirne manzarası seyretmiş olacaklar."

Muhabir: Gökhan Balcı

