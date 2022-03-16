Balkan gençleri ’Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Fotoğraf Yarışması’nda buluşuyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkanlar’da yaşayan fotoğrafçılığa meraklı gençlere yönelik “Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Fotoğraf Yarışması” düzenliyor.

Balkanlar’da yaşayan 18-23 yaş arası gençlerin başvurabildiği yarışmaya 8 Nisan tarihine kadar başvuruda bulunulabiliyor. Yarışmaya katılım sağlayan adayların içinde en başarılı 10 aday, 10-13 Mayıs tarihleri arasında Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde düzenlenecek “Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Eğitim Programı”na katılmaya hak kazanacak.

Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Fotoğraf Yarışması, Balkanlar’daki Osmanlı kültürel mirası ve Balkan ülkelerindeki insan, mekân, mimari eser ile doğaya yönelik fotoğraf kategorileri olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Katılımcılar her bölümden en az 3’er fotoğraf olmak üzere toplamda en az 6, en fazla 20 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Fotoğraflar, yarışma başvuru formuyla birlikte e-posta ile “zip” dosyası olarak iletisimakademisi@ytb.gov.tr adresine gönderilecek. Gönderilen fotoğraflar e-posta boyutunu aştığı takdirde özel veri transferi uygulamaları da kullanılabilecek. Teslim sürecine dair bütün sorular iletisimakademisi@ytb.gov.tr adresi yoluyla cevaplandırılacak.