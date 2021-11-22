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Balıkesir’in en güzel fotoğrafları ödüllendirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından BASAF iş birliği ve TFSF desteğiyle düzenlenen Odak Balıkesir 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni yapıldı. Balıkesir’in tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan fotoğrafların sergisi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Kültür Sanat 22.11.2021, 15:58
Balıkesir’in en güzel fotoğrafları ödüllendirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından BASAF iş birliği ve TFSF desteğiyle düzenlenen Odak Balıkesir 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni yapıldı. Balıkesir’in tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan fotoğrafların sergisi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Balıkesir’in tanıtımına katkıda bulunmak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen “1. Odak Balıkesir” adlı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların sergilendiği ödül töreni gerçekleştirildi.

1027 fotoğraf yarıştı

Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen yarışmada; odağın Balıkesir olduğu, şehrin güzelliklerini, doğasını, kültürünü, tarihini, tarımını ve günlük yaşamını konu edinen birbirinden güzel fotoğraf kareleri yarıştı. Seçici Kurulu’nda; Elif Çimen, Erhan Alan, Mehmet Koştumoğlu, Özer Kanburoğlu, Ömer Gemici, İbrahim Zaman ve Yusuf Hocaoğlu’nun yer aldığı yarışmaya 278 kişi, 1027 fotoğrafla katıldı.

“Foto maratona dönüştüreceğiz”

Odak Balıkesir 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile beraber organize etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Osman Sipahi “Çok başarılı ve güzel bir seçim oldu. Seçilen fotoğrafların hepsi Balıkesir’imizi çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Bundan sonra bunu bir foto maraton şekline dönüştürüp, foto maraton olarak yapmak niyetindeyiz. Balıkesir için çok güzel şeyler yapacağız.” dedi.

“Balıkesir’in güzellikleri gözler önüne serildi”

“En iyi makine en iyi fotoğrafı çekseydi, en iyi daktilo en iyi kitabı yazardı.” sözünün haklılığına dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Odak Balıkesir 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın, Balıkesir’in en güzel karelerini gözler önüne sermek için yapıldığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fotoğraf bize çok şey anlatıyor. Emeği geçen ve yarışmaya katılan herkese çok teşekkür ederiz. Yarışmaya binin üzerinde fotoğraf katıldı. O fotoğraflar için belki 100 binlerce fotoğraf çekildi. Beğendikleri fotoğrafları yarışmaya sundular. Fotoğraf çok önemli bir unsur. Böylelikle, Balıkesir’in hafızasını oluşturmayı sağlamamız gerekiyor. Bu yarışmalarla; fotoğrafları kimin çektiğini ve tarihini belirleyerek arşivliyoruz. Bizden sonra gelen nesil nereden, nereye diyebilsin. BASAF’ı ve TFSF’yi çok önemsiyorum. Çünkü ‘Marifet, iltifata mazhardır.’ Bu işin yapılmasına bir sebep olması lazım. Bu yarışma için fotoğraf çeken şehrimize gelen insanları Çamlık’ta ve farklı yerlerde gördüm. Her biriyle konuştum, yarışmamızı söylediler. Bunlar ciddi bir arşivdir ve şehrimiz için gerçekten çok önemli değerlerdir. BASAF’ın bunu iyi arşivlemesi, bizlerin de belediyeler olarak sahip çıkması önemli. Balıkesir’i tanıtmak istiyoruz. Bir fotoğraf karesi o kadar çok şeyi anlatıyor ki. Şehrimizin; fotoğraflanmasını, arşivlenmesini, sanatı, kültürü, müziği herkesin yaşamasını istiyoruz. Bunlar olduğunda kavga olmaz. Sanat ve sanatçı olduğunda uzlaşı olur, merhamet, vicdan olur. Şehirde bir arada yaşama kültürü gelişir.”

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Konuşmaların ardından ödül takdim törenine geçildi. Odak Balıkesir 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Altın Madalyasının sahibi olan ve 7 bin 500 liralık Birincilik Ödülü’nü almaya hak kazanan Yahya Engin, ödülünü Başkan Yücel Yılmaz’ın elinden aldı. TFSF Gümüş Madalyasının sahibi 5 bin liralık İkincilik Ödülü’ne layık görülen Volkan Karagülleoğlu olurken, TFSF Bronz Madalyanın sahibi olan ve üçüncü olan Kenan Özkan ise ödülünü Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol’un elinden aldı. Bin liralık Mansiyon Ödülü’nün sahibi Uğur Özdemir olurken, İki bin liralık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü’nü kazanan Salih Kuş ise ödülünü AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis’in elinden aldı. Ödül Töreninin ardından protokol üyeleri ve dereceye giren fotoğraf sanatçıları birlikte film rulosundan kurdeleyi keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Serginin gezilmesinin ardından BASAF Başkanı Osman Sipahi’ye plaket takdim edildi.

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