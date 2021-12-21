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Balıkesir’de Kuvayı Milliye Meclisi kuruldu

Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında, Kuvayı Milliye Meclisi kuruldu. Balıkesir’in, milli mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıkların İstiklal Madalyasıyla taçlanması amacıyla çalışmalarını gerçekleştirecek meclisin temsilciliğine Tahir Korucuoğulları seçildi.

Kültür Sanat 21.12.2021, 20:08
Balıkesir’de Kuvayı Milliye Meclisi kuruldu

Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında, Kuvayı Milliye Meclisi kuruldu. Balıkesir’in, milli mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıkların İstiklal Madalyasıyla taçlanması amacıyla çalışmalarını gerçekleştirecek meclisin temsilciliğine Tahir Korucuoğulları seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde “Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir” paneli gerçekleştirilerek ardından da Balıkesir Kent Konseyi Kuvayı Milliye Meclisi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Prof. Dr. Zeki Çevik’in moderatörlüğünde; Araştırmacı-Yazar Aydın Ayhan, Yönetmen Özhan Eren, Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panele, Balıkesir Kent Konseyi üyeleri büyük ilgi gösterdi. Panelin ardından gerçekleştirilen Kuvayı Milliye Meclisi Olağan Genel Kurulu sonucunda kurulan Meclis; Balıkesir’in milli mücadele yıllarında gösterdiği kahramanca direnişini, milli mücadele duruşunu, tarihini araştıracak ve tanıtacak. Kuvayı Milliye Meclisi, şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek İstiklal Madalyası alınması konusunda da karalılıkla çalışmalarını gerçekleştirecek.

“Balıkesir’e en büyük mührü vuracak”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, panelde anlatılan bilgilerin çok verimli olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Balıkesir Kent Konseyi’ni; şehri her yönüyle değerlendiren, ihtiyaçlarını, birikimlerini tespit eden, bir analizle de bunu sonuca dönüştüren bir unsur olarak görüyoruz. Kuvayı Milliye Meclisimiz, Balıkesir’e en büyük mührü vuracak. Kuvayı Milliye hareketinin başlangıcını ve sonucunu çok iyi anlatan bir şehiriz. Kuvayı Milliye aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıcı misakı milli sınırlarımız içerisinde yaşamaya devam etmemiz ve bir millet olarak kalmamızın ana unsuru. Kuvayı Milliye Meclisi organlarıyla beraber Kent Konseyimiz bu Kuvayı Milliye aşkıyla bizim yaptığımız her çalışmayı neticelendirecek ve İstiklal Madalyası ile sonuçlandıracak.”

“Balıkesir’e en yakışan meclis”

Kuvayı Milliye Meclisi kurulması kararının süreçleri hakkında bilgiler veren Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı “Balıkesir Kent Konseyi Genel Kurulu’nda meclislerin kurulmasıyla ilgili bir karar aldık. Türkiye’deki Kent Konseylerinden farklı iki kararımız var. Bir tanesi Türkiye’de bir gelenek halinde kabul edilmiş Engelli Meclisi yerine Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi, bir diğeri de Balıkesir’e yakışacak olan en doğru meclis, Kuvayı Milliye Meclisi önerisiydi, Genel Kurul kararı olarak kabul edildi. Yönergesi hazırlanarak Genel Kurul tarafından kabul edildi. Kuvayı Milliye Meclisimizi oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Kuvayı Milliye Meclisi’nin 45 kişilik Yürütme Kurulu Üyeleri belirlenerek oy birliğiyle seçildi. Ardından Kuvayı Milliye Meclisi Temsilcisi olarak; Tahir Korucuoğulları, yardımcılığına ise; Mustafa Öğe ile Recep Sabit seçildi.

Korucuoğulları, “İstiklal madalyası’nı alacağız”

Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in, Türk Milli Mücadelesindeki yerinin ve öneminin farkında olduğunu ve yapacak çok iş olduğunu söyleyen Balıkesir Türk Ocakları Başkanı Tahir Korucuoğulları, Kuvayı Milliye Meclisi Temsilciliğine seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Korucuoğulları “Hep birlikte yapacağız, Balıkesir hepimizin. En önemli konularımızdan bir tanesi İstiklal Madalyası, bu meseleyi mutlaka çözeceğiz. Tüm bunları hep birlikte yapacağız, bugün ben varsam yarın bir başkası olacak bu meclisler ve yürütme kurulları hiç birimizin değil ama Balıkesir hepimizin. Yapılması gereken ne varsa birlikte yapacağız, lütfen bizden desteğinizi esirgemeyin.” dedi.

Çalışma grupları belirlendi

Sonrasında ise çalışma grupları belirlenerek temsilci seçimleri yapıldı. Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu Temsilciliğine Saadettin Akbaba, Basın, Yayın ve Tanıtım Çalışma Grubu Temsilciliğine Ali Anıl Deveci, Tarih, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Temsilciliğine Recep Sabit, Eğitim Çalışma Grubu Temsilciliğine Yılmaz Karahan ve Kuvayı Milliye Haftası Çalışma Grubu Temsilciliğine de Şükrü Bakır seçildi.

Ülke çapında çalışmalar yapılacak

Kuvayı Milliye Meclisi’nde Balıkesir’in; Milli Mücadele duruşu ve tarihine dair araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak, Balıkesir’in İstiklal Madalyasıyla taçlandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar desteklenecek, Kuvayı Milliye kahramanlarının adı duyurulacak. 102 yıl önce gerçekleştirilen Okuma Yurdu toplantıları ile Alaca Mescit toplantılarının ve Milli Mücadele döneminde Balıkesir’de gerçekleştirilen 5 kongrede alınan kararlardan hareketle Balıkesir’in Cumhuriyet’in ilanı safhasındaki konumu ve önemi hakkında ülke çapında çalışmalar da yapacak olan Kuvayı Milliye Meclisi; Alaca Mescit’te Kuvayı Milliye direnişlerini örgütleyen 41 bayrak adam hakkında da tanıtıcı çalışmalar yapacak.

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, siyasi parti, oda, dernek ve STK’ların temsilcileri ile Kent Konseyi Üyeleri katıldı.

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