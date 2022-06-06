Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’ne büyük ilgi

Gastronomi alanındaki potansiyeliyle son yıllarda ülke çapında öne çıkan Balıkesir’in lezzetleri, Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’nde görücüye çıktı. 30 çeşit ürünüyle göz dolduran ’Balıkesir kahvaltısı’ içeriğinde yer alan ürünler, 2-5 Haziran günleri arasında Avlu’da görkemli bir şekilde gerçekleştirilen festivalde tanıtıldı. Festivale; ulusal ve uluslararası camiadan katılım yoğun oldu.

Kadim geçmişiyle çok kültürlü yapısının, verimli ovaları ve bin pınarlı İda’sıyla harmanlandığı Balıkesir’in gastronomi potansiyeli; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası’nın güç birliğiyle dünya sahnesine çıkıyor. Şehrin öne çıkan yönlerinin markalaştırılarak bilinirliliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen “Marka Şehir Balıkesir” projesi ile düzenlenen “Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali” ile Balıkesir’in birbirinden güzel 30 çeşit ürünüyle hazırlanan kahvaltısı, görücüye çıktı.

Ham maddesinden üretim yerine kadar Balıkesir

Dünyanın öne çıkan gastronomi şehirlerinde olduğu gibi ham maddesinden üretimine kadar tüm aşamalarının Balıkesir’de yapıldığı ürünlerin tanıtımı 2-5 Haziran günleri arasında Avlu’da gerçekleştirildi. Bayram havasında gerçekleşen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. 4 gün boyunca dolu dolu geçen festivalde; yemek şovlar, ünlü şeflerin panel ve söyleşileri ile yöresel ürünlerin tadımı yapıldı. 51 firma, 10 kooperatif, 16 kuruluş, 2 süt birliğinin yanı sıra; Afyonkarahisar, Ankara, Yalova, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Kırıkkale, Sakarya, Samsun ve İzmir’in de misafir şehir olarak katıldığı festivale Arnavutluk, Hırvatistan, Malta ve Letonya Büyükelçileri, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Bosna Hersek Büyükelçiliği Müsteşarı da katılım sağlayarak Balıkesir’in ürünlerini deneyimledi.

Ünlü şeflerden lezzet şovları

Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği’nin de destek verdiği festival sayesinde; son yıllarda gastronomisiyle ülke çapında öne çıkan destinasyonlardan biri olan Balıkesir’in endemik, şehre has özellik gösteren ürünleri ve onlardan yapılan birbirinden lezzetli tarifleri tanıtıldı. Türkiye ve dünya çapında isim yapmış birbirinden başarılı şefler, Balıkesir’in ürünleriyle lezzet şovlar gerçekleştirdi. Festivalde, Balıkesir kahvaltısının yanı sıra yöresel lezzetlerden; Balıkesir kaymaklısı, höşmerim, Ayvalık tostu, Susurluk tostu, Susurluk ayranı, keşkek, kokoreç, deniz mahsulleri, mezeler, mercimek çorbası, etli çorba, Kazdağı çorbası, düğün çorbası, buğday çorbası, yağlı pide, Balıkesir lokması, tavuklu nohutlu pilav, zeytin, zeytinyağı, peynir, ekmek ve reçel çeşitleri ikramları da gerçekleştirildi.

Festivalde; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tüm stantları ziyaret etti ve basın mensuplarını Balıkesir kahvaltısı konsepti hakkında bilgilendirdi.

Balıkesir kahvaltısı içeriğinde yer alan ürünler şöyle;

3 sütlü Balıkesir beyaz peyniri, 3 sütlü Balıkesir tulumu, Manyas kelle peyniri, sahanda Ayvalık Saganaki peyniri, cevizli, kekikli, acı biberli, damla sakızlı peynirler, keçi topak peyniri, Gömeç kirli hanım peyniri, Ayvalık kırma, Edremit yeşil çizik, Edremit siyah çevirme zeytinleri, erken hasat, soğuk sıkım en fazla 0,5 asitli kusursuz zeytinyağı, karakovan petek balı, kaymak loruyla servis edilen karadut reçeli, acı biber, mandalina, zeytin reçelleri, sahanda yumurta veya sızma zeytinyağlı haşlanmış yumurta, sıcak ekşi mayalı köy ekmeği, Balıkesir lokması, Havran yağlı pidesi, susamlı patates, Akdeniz ekmeği, Mihaliç peynirli seferberlik çöreği, fakir sucuğu, balya tereyağı, manda kaymağı, soka, cevizli salçalı kahvaltılık sos, mevsimlik söğüş tabağı, zeytin yapraklı kekikli çay, kasap sucuğu, yumurtalı kavurma, Bigadiç baş helvasıyla servis edilen ıtır otlu/Mercanköşklü Türk kahvesi.