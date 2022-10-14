Balıkesir Ulusal Türk Müziği Sempozyumu’na büyük ilgi

Türk Müziğinde; eğitim, araştırma, icra, besteleme, kurumsallaşma sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı “Balıkesir Ulusal Türk Müziği Sempozyumu” 13-15 Ekim günleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 4.’sü yapılan sempozyum Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi, BALGÜÇ Vakfı, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK), Balıkesir Musiki Derneği, Balıkesir Türk Müziği Korosu ve Türkiye Özel Okullar Birliği paydaşlığında düzenleniyor.

“Gelecek nesillerle aktarılması konusunda gayret gösteriyoruz”

En önemli toplumsal miraslardan biri olan Türk Müziği’nin kalıcılığının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda gayret gösterdiklerini söyleyen Balıkesir Musiki Derneği Başkanı Sıtkı Sahil “Bizim müziğimizin dünyanın her yerinde bilinmemesi için hiçbir sebep yok. Türk Müziği de Batı Müziği kadar değerli. Bu etkinliği gerçekleştirmemizde bizlere maddi-manevi en iyi şekilde destek veren Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi’ne teşekkürlerimi iletiyorum. Koro şefliğini de akademik kariyeri olan öğrencilerime devrediyorum. Bundan sonra sadece yönetim kurulu başkanı olarak devam edeceğim. Sempozyum dahilinde düzenlediğimiz konserle jübilemi yapacağım” dedi.

Belediyeciliği sadece yol, su gibi hizmetlerden ibaret görmediklerini, bunun yanı sıra kültürel ve sosyal birçok şeye oldukça değer verdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Birol Şahin, Konfüçyüs’ün “Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müziğini çürütün” sözüne atıfta bulunarak Türk Müziği’ne sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin dört bir yanından Türk Müziği üstatları ve Devlet Türk Musikisi Konservatuvarlarından akademisyenlerin bir araya geldiği sempozyumda, Türk Müziği’nin geleceğe aktarılması konusunun yanı sıra; Türk Müziği’nin güncel sorunları ele alındı.

Göksel Baktagir’e "Üstün Hizmet ve Onur Belgesi"

Sempozyum dahilinde Balıkesir Türk Müziği Korosu 40. Yıl Konseri, Sıtkı Sahil’in şefliğinde gerçekleştirildi. Konserin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Emekli Sanatçısı Göksel Baktagir’e; Vali Hasan Şıldak ve Sıtkı Sahil tarafından Türk Müziği’ne kattığı değer, yetiştirdiği öğrenciler ve besteleri dolayısıyla “Üstün Hizmet ve Onur Belgesi” verildi.