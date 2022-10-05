Bakü Uluslararası Kitap Fuarı başladı

Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı, başkenti Bakü’de bulunan Baku Expo Center’da ziyaretçilere kapılarını açtı. Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği fuarda, Kültür Bakanlığı da yerini aldı. Türkiye’den fuara katılan Gofreebooks.com internet sitesi Hakikat Kitabevi’nin kitaplarını okuyucuyla buluşturdu. Gofreebooks.com ekibi, 35 farklı dilde yazılmış ehli sünnet alimlerin kitaplarını fuarda sergiledi.

Hakikat Kitabevi gönüllüsü Tuna Aytan yaptığı açıklamada, Hakikat Kitabevi’nin 35 farklı dilde yayınladığı kitapları ile fuarda yer aldıklarını belirterek, “Azerbaycan dilinde de kitaplarımız olduğu için burada Azerbaycanlı kardeşlerimize kitaplarımızı tanıtmak ve sergilemek için geldik. Fuarda çok büyük bir kalabalık var. Bu bizi mutlu ediyor. Standımıza yoğun ilgi var. Memnunuz” dedi.