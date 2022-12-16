Bakanlık hibeyi faiziyle geri istemişti; Kurak Günler'den gişe rekoru

Box Office Türkiye’nin paylaştığı bilgilere göre 9 Aralık’ta vizyona giren Kurak Günler, Türkiye’yi Cannes Film Festivali'nde temsil eden filmler arasında en yüksek açılışa imza attı.

Rekorun önceki sahibi ise Nuri Bilgi Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmiydi. Ahlat Ağacı ilk haftasında 46,9 bin, toplamda da 246,8 bin seyirciye ulaşmıştı. Ceylan’ın bir diğer filmi Kış Uykusu ise 43,5 bin seyirciye ulaştıktan sonra, toplamda 304,8 bin kişi tarafından izlenmişti.

Yönetmen Emin Alper, gişedeki başarının ardından izleyiciye Twitter'dan teşekkür etti.

Vizyona girdiği ilk hafta sonu 3. 611.103 TL gişe hasılatı elde ederek bakanlığın faiziyle geri istediği paranın 4 katını kazandı.