Bakanlık Çıtır Çıtır Felsefe serisindeki 7 kitabı muzır ilan etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca, Çıtır Çıtır Felsefe serisinde yer alan 7 kitabın 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararlaştırılarak, 3266 sayılı Kanun hükümleri uygulandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kurul kararında, Brigitte Labbe ve Michel Puech tarafından yazılan, Jacques Azam tarafından resimlenen, Azade Aslan tarafından Türkçeye çevrilen ve Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan Çıtır Çıtır Felsefe serisinde yer alan tüm kitapların resen incelendiği belirtildi.

Kararda, inceleme sonucunda seride yer alan ‘’Oğlanlar ve Kızlar’’, ‘’Aşk ve Dostluk’’, ‘’İyi ve Kötü’’, ‘’Küçükler ve Büyükler’’, ‘’Beden ve Akıl’’, ‘’Diktatörlük ve Demokrasi’’, ‘’Cesaret ve Korku’’ isimli kitapların içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

Söz konusu maddede, muzır ilan edilen yayınların “Reklam ve propagandasının yapılamayacağı, açıkta teşhir edilemeyeceği, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı ve 18 yaşından küçüklere satılamayacağı” hükmü yer alıyor.