Bakan Yardımcısı Alpkan ‘İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak’ fotoğraf sergisine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, ‘İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak’ başlıklı fotoğraf yarışması çerçevesinde düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yürütülen ‘İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak’ başlıklı fotoğraf yarışması çerçevesinde düzenlenen fotoğraf sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) çerçevesinde gerçekleştirilen ‘İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak’ fotoğraf yarışması ile çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki çalışanlar ve işverenler için İSG’nin sadece yasal bir sorumluluk değil, hayatın her alanında doğrudan ve dolaylı bir şekilde olumsuz etkileyen iş kazalarında, meslek hastalıklarında ve mevcut tehlikelerden korunmak için bir yaşam kültürü olduğu düşüncesinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Sergiye; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Genel Müdürü Muhittin Bilge ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Laurent Guırkınger katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpkan, sergiyi gezmesinin ardından alandan ayrıldı.