Bakan Soylu’ya Suruç’ta sevgi seli

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen Nar Festivali için ilçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı. Alanda sevgi seline uğrayan Bakan Soylu’ya Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından ’Suruç’ adında yarış atı hediye edildi.

Suruç’ta düzenlenen Nar Festivali (NARFEST) için kentte gelen Bakan Soylu’yu Vali Salih Ayhan, belediye başkanları ve milletvekillerinin de aralarında olduğu protokol heyeti karşıladı. Bakan Soylu, katıldığı Nar Festivali’nde en iyi yarış atı ile en büyük nar yetiştiriciliği yarışmasında jüri oldu. Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara Bakan Soylu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül verdi.

Bakan Soylu’ya yarış atı hediye edildi

En iyi atın seçildiği yarışma sonunda, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Bakan Soylu’ya ‘Suruç’ adında yarış atı hediye etti. Kendisine hediye edilen atın yanına giden Bakan Soylu, başını okşayarak sevdi. Soylu, atın Valilik himayesine verilmesini istedi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Bakan Soylu, daha sonra öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından seslendirilen türkülere eşlik etti. Etkinliklerin ardından Bakan Soylu, alandan ayrıldı.