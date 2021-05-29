banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Bakan Soylu’dan, İstanbul’un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İstanbul’un fethinin 568’inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Kültür Sanat 29.05.2021, 14:40
Bakan Soylu’dan, İstanbul’un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İstanbul’un fethinin 568’inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İstanbul’un fethinin 568’inci yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımında,

"Çağları aşmışız biz

İklimler geçmişiz biz

Aynı yöne adanıp

Ölüme koşmuşuz biz"

“Peygamber Efendimiz’in (sav) müjdelediği, ecdadımıza nasip, bizlere yadigâr olan şehir İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlu olsun. Bizlere şanlı bir tarih bırakan ecdadımıza rahmet, şükranla” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu