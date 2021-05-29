Bakan Soylu’dan, İstanbul’un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İstanbul’un fethinin 568’inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İstanbul’un fethinin 568’inci yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımında,

"Çağları aşmışız biz

İklimler geçmişiz biz

Aynı yöne adanıp

Ölüme koşmuşuz biz"

“Peygamber Efendimiz’in (sav) müjdelediği, ecdadımıza nasip, bizlere yadigâr olan şehir İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlu olsun. Bizlere şanlı bir tarih bırakan ecdadımıza rahmet, şükranla” ifadelerine yer verdi.